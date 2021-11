Porsche crée une voiture jumelle virtuelle de la vôtre pour prédire le besoin d’entretien

Porsche teste un jumeau numérique pour anticiper l'entretien et les éventuelles pannes, une fonctionnalité qui devrait être déployée en 2022.

Les voitures sont des machines complexes et, dans la mesure où elles sont parfois utilisées très fréquemment, elles sont soumises à rude épreuve. Il est pourtant très difficile de savoir quand elles ont besoin d’entretien. D’ordinaire, lorsque vous envoyez votre voiture en révision, on vous donne une date pour la prochaine révision. Cela étant dit, la date en question n’est qu’une estimation. Parfois, votre voiture a besoin d’entretien bien plus tôt. Et là, la situation est plutôt délicate. Le constructeur Porsche pense avoir trouvé une solution.

Pour rendre tout ceci plus sûr et plus précis, Porsche teste actuellement ce que la marque appelle un “jumeau numérique”. Il s’agit essentiellement d’une copie virtuelle de votre voiture. Le fabricant allemand utilise des algorithmes utilisant notamment les données récupérées depuis les capteurs de votre voiture pour tenter d’évaluer précisément la date à laquelle votre véhicule aura besoin d’entretien selon votre style de conduite.

Une fonctionnalité qui devrait être déployée en 2022

Par exemple, si vous avez l’habitude de pousser votre voiture dans ses limites et/ou d’aller faire des tours de circuit, vous pourriez avoir besoin de faire réviser vos suspensions plus tôt que ne le font d’ordinaire les conducteurs qui ne font pas de circuit. Il pourrait même être possible d’anticiper les pannes de certains composants avant que celles-ci ne surviennent, ce qui permettrait non seulement de faciliter le travail des mécaniciens, mais aussi de vous faire gagner du temps et de l’argent puisque vous n’auriez pas à aller jusqu’à la panne.

La marque a l’intention de lancer cette fonctionnalité de jumeau numérique dans le courant de l’année 2022, mais elle la teste actuellement avec certains volontaires possédant une Taycan. Selon le communiqué de Porsche, non seulement cela rendra l’entretien de votre voiture plus intelligent et lui permettra de fonctionner de manière plus sûre, mais cette fonction pourra aussi être utilisée pour mieux estimer la valeur résiduelle de votre voiture.