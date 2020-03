Popcorn Time, le Netflix pirate, est de retour

Popcorn Time. Voilà un nom qui devrait rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous. La plate-forme de streaming vidéo illégale fait aujourd'hui son grand retour alors que le monde cherche à s'occuper chez soi pendant le confinement.

Dans le monde entier, les gens sont de plus en plus nombreux à travailler ou étudier chez eux. La faute à cette pandémie du nouveau coronavirus et aux mesures plus ou moins drastiques prises par nos gouvernements. Chez soi, il faut trouver à s’occuper. Hasard ou coïncidence, c’est précisément cette période délicate qu’a choisi le Netflix pirate, Popcorn Time, pour faire son grand retour.

Popcorn Time est de retour

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Popcorn Time est un service de streaming vidéo grâce auquel il est possible de regarder des films via le protocole bittorrent. Sans passer donc par la case téléchargement. Si le principe est tout à fait légal, le contenu proposé est quant à lui parfaitement illégal puisque l’on y retrouve un catalogue qui n’a rien à envier à celui de Netflix, Amazon Prime Video et autre. Difficile de voir en cette renaissance une simple coïncidence, à l’heure où nombre d’entre nous se retrouvent au chômage technique, faute de pouvoir travailler, et où donc se payer un abonnement à un service de streaming serait un luxe.

en pleine période de confinement

Popcorn Time avait été lancé en 2014. De par sa simplicité et son énorme succès, il avait très rapidement été la cible de l’industrie du cinéma qui l’avait fait fermer. Par la suite, la plate-forme a fait quelques brèves apparitions, plusieurs versions dérivées ont même vu le jour mais le service original, quant à lui, est resté hors ligne pendant de nombreuses années. Jusqu’à aujourd’hui donc. En effet, depuis quelques jours, il semblerait que le site soit de nouveau pleinement opérationnel. Le service demande cependant désormais que ses utilisateurs utilisent un VPN pour s’y connecter, ceci pour éviter que les opérateurs ne le détectent et le bloquent. Le jeu du chat et de la souris va pouvoir reprendre…