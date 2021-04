Polyphony Digital prévoit de continuer à travailler sur Gran Turismo à l’avenir

Kazunori Yamauchi veut connecter les mondes réel et numérique avec la licence Gran Turismo.

Kazunori Yamauchi de Polyphony Digital et Masayuki Chatani de KPMG Ignition Tokyo ont conversé avec passion sur la façon dont la technologie améliore l’humanité et la société, et surtout comment elle pourrait continuer à le faire à l’avenir, notamment avec la simulation automobile du légendaire créateur japonais : “J’ai l’intention de poursuivre Gran Turismo d’ici les prochaines années, qui sera dans le même bateau que la culture automobile et l’industrie automobile. En même temps, j’aimerais aussi faire quelque chose de différent. Je pense que l’une des missions des jeux vidéo est de réaliser des jumeaux numériques en connectant le monde réel et le monde numérique. D’autre part, je pense aussi que ‘la réalité qui peut être ressentie par les humains n’est pas nécessairement ressentie à partir de quelque chose de réel’ et j’ai l’intention de me confronter à cette question pour sûr. J’aimerais relever le défi de créer un monde où les gens ressentent plus la réalité que le réel, que ce soit à travers Gran Turismo ou non.”

Les nouvelles technologies et Polyphony Digital ?

Yamauchi-san a par ailleurs expliqué comment les environnements numériques peuvent recréer des moments et des expériences qui ne sont plus possibles dans le monde réel : “Dans les années 1970, les contreforts des montagnes et les terres plates, tout comme le monde de Totoro, se sont étendus dans ma ville natale de Kashiwa. Comme j’aimais ramasser des insectes et escalader les montagnes depuis mon enfance, je passais toute la journée dans la forêt ou je jouais dans la rivière. Cependant, ce n’est probablement pas possible au Japon actuellement. Dans ce cas, pourquoi ne pas créer une sorte de nature numérique et transmettre la complexité et la sévérité du monde lorsque nous sortons dans la nature et le sentiment que les choses ne se passent pas comme prévu. C’est ce sur quoi je fantasme.“