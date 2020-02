Polyphony Digital : Gran Turismo et son évolution avec les nouvelles technologies

La licence Gran Turismo du producteur Kazunori Yamauchi va encore s'améliorer avec la PS5, mais principalement au niveau de la fréquence d'images et de rafraichissement.

A l’occasion du GT World Tour 2020 à Sydney, en Australie, Kazunori Yamauchi de Polyphony Digital (filiale des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) a évoqué les nouveautés techniques que devraient proposer le nouveau Gran Turismo sur la PS5 de Sony : “Je suis plus intéressé par les progrès que nous pouvons faire en termes de résolution temporelle. Je pense que pour la résolution d’affichage, la 4K est suffisante. Mais pour les images par seconde, plutôt que de rester à 60fps, je souhaiterais passer à 120fps ou même 240fps. Je pense que c’est ce qui va changer l’expérience à partir de maintenant. Le matériel est arrivé à un niveau où notre capacité de calcul a en quelque sorte mûri. En passant de la PS1 à la PS2, il y avait une énorme différence de performances entre les deux générations de consoles. Mais un tel progrès n’est plus possible (…) Les visuels ne sont pas capables d’évoluer encore plus. Nous avons atteint la limite physique de ce que les ordinateurs peuvent faire dans l’état actuel des choses.”

Kazunori Yamauchi annonce que Gran Turismo Sport attire encore de nouveaux pilotes virtuels

Si le studio japonais Polyphony Digital se montre toujours aussi discret sur les ventes de GT Sport depuis son lancement en octobre 2017 sur PS4, la dernière mouture de la simulation automobile rassemble de plus en plus de joueurs, notamment grâce à l’édition Spec II (crédits, voitures exclusives, un disque détenant toutes les données du jeu jusqu’au patch 1.39). Gran Turismo Sport compte désormais 8,2 millions de joueurs, c’est donc 1,2 million de plus que l’année dernière à la même période. Pour les amoureux de gros chiffres, sachez que 937 millions de courses ont été lancées, dont 32 millions en ligne, 41 milliards de kilomètres ont été parcourus, soit un total de 303 millions d’heures de jeu, 81 millions de voitures ont été créées avec l’éditeur de livrées et enfin 70 millions de photos ont été prises.