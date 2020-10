Polar Vantage V2 : la smartwatch pour le triathlète qui est en vous

Le marché du wearable est aujourd'hui extrêmement diversifié. On trouve de tout, pour tout le monde, à tous les budgets. Les sportifs ne sont pas en reste, bien entendu, avec nombre de montres pour suivre leurs activités favorites. Le triathlon en fait partie.

En ce qui concerne le wearable et plus particulièrement les montres connectées, il n’y a aujourd’hui que l’embarras du choix. Certains choisissent de porter un tel appareil comme pur accessoire de mode, d’autres s’en servent pour leur productivité, d’autres encore pour suivre leur progression durant leurs séances de sport. Pour ces derniers, et plus précisément pour les amateurs de triathlon, ou de l’une ou l’autre des trois activités de cette discipline, voici la nouvelle Polar Vantage V2.

Polar dévoile sa smartwatch Vantage V2

La Polar Vantage V2 succède directement à la Vantage originale. Elle a été conçue en pensant tout particulièrement à celles et ceux qui pratique le triathlon, une discipline de plus en plus populaire chez les amateurs de sport. En effet, la montre dispose d’un certain nombre de fonctionnalités pour aider les triathlètes à récupérer, à s’entrainer et à dormir. C’est le cas notamment de FuelWise, Hill Splitter ou même du système de navigation au tour par tour Komoot.

Pour les triathlètes, et les sportifs sérieux

Les utilisateurs pourront aussi personnaliser différents éléments, comme le rythme cardiaque, la vitesse ou encore les zones de puissance. Autrement dit, cette smartwatch peut offrir nombre d’éléments clef durant l’entraînement et dispenser certains conseils quant à l’objectif que vous souhaitez atteindre. Polar a aussi totalement repensé la fabrication de cette Vantage V2, cette fois dans un châssis en aluminium qui, selon le fabricant, est 21% plus léger que sur la génération précédente. Autrement dit, l’avoir au poignet pendant plusieurs heures ne devrait pas être un problème.

La Vantage V2 offre aussi une autonomie de 40 heures avec le GPS activé. En utilisant les différentes fonctions d’économie d’énergie, l’autonomie totale peut grimper jusqu’à 100 heures. Pas mal, non ? Cette Polar Vantage V2 propose aussi, évidemment, les fonctionnalités désormais traditionnelles d’une smartwatch. Reste que, avec un tarif de 499,90€, cette montre est clairement destinée à celles et ceux qui font du sport très sérieusement.