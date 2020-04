Polar Grit X, la smartwatch aux 40 heures d’autonomie

Si les smartwatches actuelles sont de formidables concentrés de technologies, il faut admettre que cela se fait au détriment de l'autonomie générale de l'accessoire. Les montres connectées devant ainsi passer par la case recharge une fois par jour ou presque.

L’un des soucis avec des accessoires comme les smartwatches, c’est que, pour la majorité d’entre eux, l’autonomie est assez faible. En effet, à cause de leur taille très réduite, la batterie est nécessairement très réduite elle aussi. Et pourtant, avec l’impressionnante liste de fonctionnalités proposées, elles auraient bien besoin d’une grosse batterie. Assez logiquement donc, une smarwatch doit être rechargée quasiment une fois par jour. Certains modèles sortent pourtant du lot. C’est le cas de la récente Polar Grit X.

Polar Grit X, nouvelle smartwatch sur le marché

Si vous cherchez une smartwatch qui puisse justement vous durer plusieurs jours, alors vous devriez regarder ce que la dernière-née des montres connectées Polar a à offrir. La Polar Grit X est une smartwatch dotée d’une batterie intéressante qui, selon le fabricant, permet d’atteindre les 40 heures d’autonomie et ce même avec toutes les fonctionnalités actives. Autrement dit, vous ne devriez pas avoir à sacrifier certaines fonctionnalités pour gagner quelques heures d’autonomie.

avec une autonomie annoncée de 40 heures

Selon la manière dont vous utilisez l’appareil, si vous ne le portez que quand vous sortez ou que quand vous faites du sport, il est possible que la Polar Grit X puisse rester éloignée loin d’une prise électrique plusieurs jours durant. Parmi les fonctionnalités notables, on citera notamment le GPS intégré, la boussole, l’altimètre ou encore le cardiofréquencemètre. Les sportifs en extérieur pourront aussi profiter de la planification des trajets et des indications à chaque croisement. La Polar Grit X est aussi en mesure de vous rappeler de manger, de vous coacher durant vos sessions d’activité physique et permet même d’évaluer la qualité de votre sommeil. Si vous êtes intéressé(e), sachez que cette Polar Grit X est disponible dès à présent sur le site de Polar au tarif de 429,90€.