Pokémon Unite se prépare à sortir sur iOS et Android

The Pokémon Company International date l'arrivée de Pokémon Unite sur les appareils mobiles.

Disponible depuis le mois dernier sur Nintendo Switch, Pokémon Unite remporte un franc succès chez les fans de MOBA, mais également de la licence avec les célèbres monstres de poche. Attendue pour la rentrée, la version mobile est officiellement prévue pour le 22 septembre prochain et sera directement jouable en cross-play avec les joueurs sur la console hybride de Nintendo. Les préinscriptions sont d’ailleurs déjà ouvertes sur l’App Store et le Google Play Store : “Si le nombre total de préinscriptions atteint 2.500.000, les joueurs recevront l’Unite license [permis Unité] de Pikachu. Si ce nombre atteint 5.000.000, ils recevront un Holowear [Holo-costume] spécial Pikachu au festival. Une fois ces seuils atteints, les joueurs pourront recevoir l’Unite license de Pikachu et le Holowear en se connectant au jeu et en complétant l’évènement de connexion avant le 31 octobre 2021 à 15h59.”

Pre-registration for #PokemonUNITE on the App Store and Google Play Store is now open! Reach pre-registration goals to unlock rewards! ➡️https://t.co/3xI4Ti2dJb pic.twitter.com/kWyky5xDkJ — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021

A noter que Mammochon (Glace/Sol) et Nymphali (Fée) rejoindront bientôt la sélection de Pokémon jouables, tandis que l’Unite license de Zeraora est toujours à récupérer en guise de cadeau spécial via une connexion avec la version Nintendo Switch de Pokémon Unite. Ce dernier sera transférable dans la version mobile.

Un trailer pour Pokémon Unite sur mobile

Affrontez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier dans des combats à 5 contre 5 au cours desquels vous allez devoir coopérer en équipe pour mettre K.O. des Pokémon sauvages, monter de niveau et faire évoluer vos créatures dans le but de vaincre l’équipe adverse.