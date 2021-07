Pokémon Unite : dès cet été sur Nintendo Switch et à la rentrée pour les smartphones

Téléchargeable sans frais à partir du 21 juillet prochain sur Nintendo Switch, mais avec possibilité d’acheter des objets in-game (principe du modèle économique free-to-play ou freemium), Pokémon Unite propose des combats en équipe à 5 contre 5 façon arène de bataille en ligne multijoueur à la League of Legends : “Les joueurs devront coopérer avec leur équipe pour capturer les célèbres créatures sauvages, monter leurs niveaux pour les faire évoluer et vaincre ceux de leurs adversaires. Le tout en marquant le plus de points pendant le temps imparti !”

This Electric-type Mythical Pokémon is fast as lightning, catching opponents and dealing massive damage in the blink of an eye.

Zeraora’s Unite Move sends out a powerful electric blast, creating a zone of plasma around its strike zone. #PokemonUNITE pic.twitter.com/3OugXoDPwA

