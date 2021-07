Pokémon : Netflix aurait commandé une série avec des prises de vue réelles

La potentielle série live-action Pokémon de la plateforme américaine Netflix serait produite et supervisée par Joe Henderson, le créateur de Lucifer.

Après les adaptations de Death Note (disponible depuis 2017), Cowboy Bebop (dix épisodes, diffusion pour 2022 ou 2023) et One Piece (dix épisodes, diffusion pour 2022 ou 2023) sur le petit écran, la licence Pokémon de The Pokémon Company pourrait également arriver sur Netflix sous la forme d’une série live-action semblable au film Detective Pikachu, avec les comédiens Ryan Reynolds et Justice Smith, qui a rencontré un succès phénoménal dans les salles obscures : plus de 430 millions de dollars dans le monde entier pour un budget annoncé de 150 millions de dollars.

Pokemon Live-Action Series in Early Development at Netflix From ‘Lucifer’s’ Joe Henderson (EXCLUSIVE) https://t.co/Rnxvw713TK — Variety (@Variety) July 26, 2021

Du Pokémon en live-action sur Netflix ?

Comme le projet n’en est qu’à ses débuts, aucun détail concernant l’intrigue n’est disponible dans l’immédiat. Cependant, il semblerait que Joe Henderson (White Collar, Graceland, Almost Human) est en charge de l’écriture et de la production exécutive. L’annonce du supposé développement d’une série Pokemon originale intervient alors que le service de streaming a accueilli plusieurs séries existantes, dont récemment Pokémon : Ligue Indigo et Pokémon Journeys.

La licence Pokemon dans son ensemble est devenue un phénomène mondial depuis son lancement en 1995. Elle englobe maintenant de multiples émissions de télévision, des films, des jeux vidéo, le jeu de cartes à collectionner, des livres, des bandes dessinées manga, et bien plus encore.