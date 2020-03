Pokémon Go va laisser les joueurs participer à des raids depuis la maison

Pour limiter au maximum la propagation du nouveau coronavirus et soulager autant que possible la charge dans les hôpitaux, un seul mot d'ordre, distanciation sociale. Heureusement qu'il y a les jeux vidéo, et certains éditeurs et développeurs adaptent leurs jeux.

La distanciation sociale est al clef pour aider les pays et les systèmes de santé à mieux gérer la pandémie de Covid-19 et l’afflux de personnes infectées. Cela signifie qu’il faut rester chez soi. Dès lors, dans l’impossibilité de sortir se promener, de faire du sport, d’aller flâner en ville, il faut trouver à s’occuper chez soi. Les joueurs qui appréciaient de sortir pour jouer à Pokémon Go, par exemple, se retrouvent confinés chez eux. Fort heureusement, le studio multiplie les aides pour continuer de profiter.

Niantic travaille à renforcer les fonctionnalités sociales de Pokémon Go

Niantic avait déjà déployé il y a quelques jours une mise à jour permettant aux joueurs de continuer à jouer en profitant du confort et de la sécurité de leur logement. Aujourd’hui, le studio souhaiterait aller plus loin encore en offrant la possibilité aux joueurs de profiter de certaines fonctionnalités très intéressantes tout en préservant cette distanciation sociale si importante à l’heure actuelle. Cela passe notamment par rendre la participation aux raids avec des amis possible directement depuis la maison.

Pour permettre notamment de participer à des raids entre amis depuis la maison

En effet, selon un communiqué officiel de Niantic, “nous sommes actuellement en train d’améliorer nos fonctionnalités sociales en jeu pour permettre aux joueurs de rester en contact avec leurs proches puisqu’ils ne peuvent pas se retrouver dans la vie réelle. Vous pourrez bientôt créer des équipes avec vos amis et participer à des raids ensemble dans Pokémon Go depuis le confort et la sécurité de votre maison.” Les développeurs travaillent aussi à modifier le compteur de pas. Marcher ou courir sur un tapis de course chez vous permettra de débloquer un certain nombre de succès. Le studio réfléchit aussi à des moyens de faire participer les joueurs à des événements en live depuis chez eux. Si vous êtes un grand joueur de Pokémon Go et que vous êtes coincé(e) chez vous, ces mises à jour devraient vous intéresser. À suivre !