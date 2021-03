Pokémon Go : Niantic veut faire évoluer les fonctionnalités en réalité augmentée avec Microsoft

Une collaboration entre Niantic et Microsoft dans le but d'améliorer Pokémon Go est officialisée.

Avec Ingress, Pokémon Go et Harry Potter: Wizards Unite, le studio américain Niantic ne mise que sur la réalité augmentée, une technologie qui prend de l’ampleur au fur et à mesure du temps et des investissements. Pour optimiser et étendre sa plateforme pour créer des expériences AR dans le monde réel pour le plus d’appareils possible et pour un plus grand ensemble varié de joueurs, quel que soit leur emplacement physique, l’ancienne filiale de Google a décidé de s’allier avec Microsoft pour ouvrir la voie à un lien social plus profond et engendrer un esprit d’aventure dans le monde réel grâce à de nouvelles solutions.

Pokémon Go x HoloLens : “proof-of-concept”

“Lors de la conférence Microsoft Ignite de cette année, nous avons annoncé notre collaboration avec Microsoft pour proposer de nouvelles expériences de jeu à la pointe de l’innovation et à la croisée des mondes physiques et numériques afin de réunir les personnes autrement. Nous avons démontré le potentiel des nouvelles expériences de jeu en réalité augmentée au cours d’une preuve de concept de Pokémon Go. Bien que cette démonstration ne soit pas destinée à un usage grand public, elle offre un premier aperçu des futures évolutions logicielles et matérielles“, a déclaré John Hanke, PDG et fondateur de Niantic.