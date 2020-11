Pokémon Go : Niantic dévoile Go Beyond, une mise à jour de grande ampleur

Go Beyond, la plus grande mise à jour de Pokémon Go.

Dès la fin du mois de novembre, Pokémon Go de Niantic Labs sur iOS et Android va passer dans une nouvelle dimension avec Go Beyond. Une meilleure expérience de leveling permettra aux joueurs d’atteindre le niveau 50, des événements rationalisés connus sous le nom de saisons amèneront de nombreuses mises à jour, de nouvelles journées communautaires verront le jour, des améliorations pour la rencontre et la capture de Pokémon, la synchronisation des aventures, les aventures entre amis, les recherches sur le terrain ou encore les cadeaux transformeront l’expérience et enfin les Pokémon originaires de la région de Kalos seront introduits.

Refonte des passages de niveaux dans Pokémon Go

“Les passages de niveaux sont désormais rééquilibrés dans Pokémon Go. De nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées et des changements ont été apportés au jeu ces dernières années, et nous les réexaminons pour que les passages de niveaux soient encore plus amusants. Les dresseurs ayant déjà atteint le niveau 40 pourront bientôt aller jusqu’au niveau 50 ! Faites partie des premiers à gagner des droits de vantardise en tant que dresseur de niveau 50, si vous êtes prêt à relever ce défi. Pour les joueurs qui n’ont pas encore atteint le niveau 40, votre progression sera plus facile qu’avant grâce aux ajustements pour gagner des PX de diverses façons !”

Niveau 41 : Démontrez vos compétences de capture lors d’un test d’endurance ! Vous devrez attraper un grand nombre de Pokémon en une seule journée et réaliser d’autres tâches pour atteindre le niveau 41

Niveau 42 : Le niveau 42 testera vos connaissances en matière d’évolution de Pokémon, par exemple en faisant évoluer Évoli dans chacune de ses évolutions potentielles ou en utilisant certains objets d’évolution sur des Pokémon spécifiques

Niveau 43 : Montrez votre maîtrise lors de combats d’arène et des combats de raid ! Vous devrez également gagner un certain nombre de médailles platine avant de pouvoir atteindre le niveau 43. Vous pourrez aussi obtenir un article d’avatar surprise à la fin !

Niveau 44 : Combattre d’autres dresseurs a toujours été un aspect fondamental des jeux vidéo Pokémon, mais c’est relativement nouveau dans Pokémon Go. Avez-vous développé vos compétences de combat ? Ce sera obligatoire si vous voulez atteindre le niveau 44 !

Niveau 45 : Vous avez combattu dans des arènes, des raids et la ligue de combat Go, mais pour atteindre le niveau 45 vous devrez concentrer vos efforts sur la lutte contre les méchants de la Team Go Rocket pour la vaincre ! Vous pourrez aussi obtenir un article d’avatar surprise à la fin !

Niveau 46 : Préparez-vous à explorer, intrépides dresseurs ! Pour atteindre le niveau 46, vous devrez accomplir un certain nombre de tâches d’étude de terrain, faire éclore un certain nombre d’oeufs et documenter vos aventures quotidiennes avec cliché Go !

Niveau 47 : Vous pensez peut-être maîtriser l’art de combattre dans des raids, mais les conditions pour atteindre le niveau 47 feront appel à votre courage ! Par exemple, il vous faudra gagner des raids avec des équipes répondant à certaines conditions, et ce n’est que le début !

Niveau 48 : Les conditions pour atteindre le niveau 48 concernent une des choses les plus importantes dans Pokémon Go, à savoir votre amitié avec votre copain Pokémon ! Du nombre de kilomètres parcouru au nombre de souvenirs que vous avez collectés, vous et votre copain devrez vous concentrer sur le développement de votre amitié. Vous pourrez aussi obtenir un article d’avatar surprise à la fin !

Niveau 49 : S’il y a bien une chose qui égale votre amitié avec votre copain Pokémon, c’est votre amitié avec d’autres dresseurs. Les personnes que nous rencontrons lors de nos aventures Pokémon font partie de notre vie, et entretenir ces amitiés est la clé pour devenir un Dresseur Pokémon hors pair. Atteignez le niveau 49 en envoyant des cadeaux, en obtenant des Pokémon chanceux grâce aux échanges et bien plus encore

Niveau 50 : Vous y êtes ! La dernière ligne droite ! Pour atteindre le plus haut niveau dans Pokémon Go, vous devez maîtriser tous les aspects du jeu. Par exemple, vous devrez réaliser des Lancers excellents, attraper des Pokémon légendaires et combattre les chefs de la Team Go Rocket avec des Pokémon de moins de 1 500 PC. Voici le tout dernier test pour savoir si vous pouvez faire partie des dresseurs les plus accomplis dans Pokémon Go. Bien sûr, vous pourrez aussi obtenir un article d’avatar surprise à la fin !

Pokémon Go va accueillir les Pokémon de Kalos

“Des Pokémon tels que Marisson, Feunnec, Grenousse, Passerouge et leurs Évolutions débarquent dans Pokémon Go, y compris les très attendus Amphinobi et Flambusard ! Némélios sera également disponible dans ses deux formes. Voici une liste des nombreux Pokémon que vous pourrez rencontrer à partir du 2 décembre prochain à l’état sauvage, par le biais d’évolutions ou en faisant éclore des oeufs.”

Marisson

Boguérisse

Blindépique

Feunnec

Roussil

Goupelin

Grenousse

Croâporal

Amphinobi

Sapereau

Excavarenne

Passerouge

Braisillon

Flambusard

Hélionceau

Némélios

Trousselin (il apparaîtra uniquement en France)

Les saisons dans Pokémon Go

“Alors que nous passons par l’hiver, le printemps, l’été et l’automne dans le monde réel, le monde de Pokémon GO évoluera aussi selon les saisons ! Tous les trois mois, une nouvelle saison dans Pokémon vous proposera des changements importants, comme les suivants.”