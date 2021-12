Pokémon Go : comment profiter enfin d’un bon taux de rafraîchissement dans le jeu

Pokémon Go est un jeu mobile encore extrêmement populaire. Il y a quelques jours, Niantic a ajouté une option très intéressante permettant de jouer avec le même taux de rafraîchissement que celui de son smartphone.

Pokémon Go est un jeu encore très populaire et c’est un très bon exemple d’expérience de jeu mobile unique. Si le jeu consiste en grande partie à chasser des Pokémon aux quatre coins du monde plutôt que de se préoccuper des graphismes, le taux de rafraîchissement de l’application a toujours été loin derrière ce dont les smartphones sont aujourd’hui capables. Fort heureusement, ce n’est plus le cas depuis peu. Voici comment profiter du taux de rafraîchissement natif de votre smartphone dans Pokémon Go.

Pokémon Go gérait le taux de rafraîchissement différemment sur iOS et Android

Sur Android, il était possible de jouer à 60 fps depuis quelque temps. Bien que de nombreux smartphones Android ont des écrans pouvant aller jusqu’à 90 Hz ou 120 Hz, jouer à 60 fps est tout à fait acceptable. Sur iPhone, cependant, la limite a toujours été fixée à 30 fps. Autrement dit, les joueurs de Pokémon Go sur iOS devait se contenter d’un taux de rafraîchissement très bas. Même si les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont les deux seuls iPhone compatibles 120 Hz, tous les autres peuvent supporter du 60 Hz, les joueurs auraient donc pu profiter d’une app en 60 fps.

Comme Sam Byford de The Verge l’expliquait récemment, Pokémon Go a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité dans une mise à jour datant d’il y a peu, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de définir le taux de rafraîchissement du jeu comme celui de leur smartphone. Autrement dit, si vous avez un iPhone avec un taux de 60 Hz, comme l’iPhone X, Pokémon Go tournera à 60 fps. Si vous avez un smartphone à 90 Hz, comme le Pixel 4, Pokémon Go tournera à 90 fps. Avec l’iPhone 13 Pro et son écran 120 Hz, le jeu sera affiché à 120 fps. C’est une option très intéressante, et pourtant pas du tout mise en avant par Niantic, ni même activée par défaut. Sans aller fouiller dans les paramètres, impossible de remarquer son existence.

Comment augmenter le taux de rafraîchissement de Pokémon Go

Pour commencer, vous devez vous assurer d’avoir la version 1.191.0 ou ultérieure installée. Pour savoir si vous êtes dans ce cas, direction le Play Store sur Android ou l’App Store sur iOS.

Une fois la bonne version installée, tapotez sur la Pokéball en bas de l’écran, puis allez dans les Paramètres. Faites défiler tout en bas et choisissez “Paramètres avancés”. Là, vous devriez trouver l’option “Taux de rafraîchissement natif” ; tapotez sur le cercle à côté de l’option pour l’activer.

Une fois que vous aurez relancé le jeu, vous devriez profiter d’une expérience bien plus fluide, surtout si vous jouez sur un iPhone ou un appareil Android doté d’un écran 90 ou 120 Hz. Gardez cependant à l’esprit que jouer avec un taux de rafraîchissement plus élevé – plus particulièrement en 120 Hz – aura un impact sur l’autonomie de votre appareil. Si vous préférez la qualité de l’expérience de jeu à l’autonomie de votre smartphone, vous l’activerez. Dans le cas contraire, vous la laisserez désactivée. À vous de voir !