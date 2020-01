Pokémon GO : 2019, année la plus lucrative pour Niantic

Le jeu sur smartphone de Niantic et The Pokemon Company se porte très bien, même s'il fait moins les grandes lignes qu'à sa sortie.

Phénomène jeu mobile de l’année 2016, Pokémon GO ne s’est pas cantonné à rester un succès temporaire, bien au contraire. On apprend aujourd’hui via The Verge qu’il a rapporté près de 900 millions de dollars en achats intégrés à l’application, soit près de 810 millions d’euros — mais ce n’est pas tout. Selon l’analyse de Sensor Tower, cette année a été la plus lucrative depuis le lancement du jeu. En 2016, celui-ci réalisait une belle performance avec $832 millions, avant de chuter de 29% l’année suivante pour atterrir à $589 millions et de reprendre de plus belle en 2018 qui se concluait par un chiffre de $816 millions. Cependant, l’année 2019 reste son plus beau millésime, les achats intégrés ayant rapportés la coquette somme de 894 millions de dollars. Des chiffres qui donnent le tournis, et rappelle que le jeu, lorsqu’il est pensé comme game as a service et constamment revu et augmenté, permet d’entretenir l’engagement des joueurs.

Un succès constant

Le succès de Pokémon GO n’est pas dû qu’à son utilisation innovante de la réalité augmentée (AR) en s’appuyant sur le précédent jeu de Niantic, Ingress. Il est constamment amélioré et animé par des nouveautés, les dernières en date comptant l’introduction de la cinquième génération de Pokémon, de nouveaux raids et défis, l’ouverture aux développeurs de sa boîte à outils AR (la Real World Platform) et des contenus à venir.

Des évènements à venir

Au 1er août 2019, Pokémon Go avait été téléchargé un milliard de fois depuis son lancement et a engrangé selon les dernières estimations de Sensor Tower 3,1 milliards de dollars, soit 2,8 milliards d’euros. Ce n’est pas près d’être fini : en 2020, Niantic lancera le mode PVP “Ligue de Combat Go” et la firme laisse entendre que des Pokémon de la région d’Unys (Pokémon version noire et version blanche) sont au programme de cette année. Actuellement et jusqu’au 4 février, il est possible de croiser la route d’un Heatran, avec une infime chance qu’il soit chromatique.