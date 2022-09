Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Nintendo dévoile une Switch OLED collector

Les nouveaux jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront à l'honneur dans une édition spéciale et limitée de la Nintendo Switch avec le modèle OLED.

La Nintendo Switch OLED – Édition Pokémon Écarlate & Violet sera commercialisée le 4 novembre prochain entre 339,99 et 359,99 euros (le prix varie selon les revendeurs), soit deux semaines avant le lancement de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet en exclusivité sur Nintendo Switch. Les deux nouveaux jeux de la licence Pokémon développés par le studio japonais Game Freak ne seront pas disponibles avec la console collector.

L’avant de la station d’accueil, dont le rendu est blanc brillant, met en avant les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon, tandis qu’une illustration inspirée de l’emblématique Poké Ball se trouve à l’arrière. Sur le dos de la console hybride apparaissent les starters de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, à savoir Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Enfin, les Joy-Con écarlates et violets sont ornés des emblèmes de l’Académie Orange et de l’Académie Raisin.

Une Chasse au Trésor dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Dans le cadre d’un projet d’étude scolaire, les joueurs se lanceront dans ce qu’on appelle à Paldea une “Chasse au Trésor” qui débouchera sur trois intrigues rattachées à l’histoire principale de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

La voie du Maître : faire le tour des Arènes de la région pour tenter d’atteindre le rang Maître

Un parfum de légende : chercher des ingrédients rares, nommés Épices Secrètes, aux côtés de Pepper, un élève de classe supérieure

Objectif Stardust : défier la Team Star, un groupe de trouble-fêtes qui sème la zizanie dans l’école

“En avant !”, une nouvelle fonctionnalité à découvrir dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Pour explorer la région de Paldea et ses vastes étendues avec ses monstres de poche préférés, Game Freak a créé la fonctionnalité “En avant !” qui permet de les envoyer dans une direction souhaitée afin de collecter des objets et attaquer automatiquement des Pokemon qu’ils rencontrent dans la nature. Pour mémoire, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.