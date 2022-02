Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : la neuvième génération sera lancée à la fin de l’année

La licence Pokemon de Game Freak va franchir une nouvelle étape dans son évolution en permettant aux joueurs d'explorer librement un monde ouvert richement élaboré.

Les différentes villes qui composent la nouvelle région de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vont se fondre dans la nature sans aucune délimitation (pas de barrières ou autres murs invisibles). Les Pokémon de la région errent en tout lieu, à savoir dans le ciel, dans les mers, dans les forêts ou encore dans les rues : “Vous pourrez combattre des Pokémon sauvages afin de les attraper, et ainsi expérimenter l’authentique esprit de la saga dans un monde ouvert qui plaira aux joueurs et joueuses de tout âge !​”

Plusieurs semaines après leurs sorties, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet pourront se connecter à Pokémon Home, un service qui permet aux dresseurs de conserver toute leur collection de Pokémon en un seul endroit. En reliant ces jeux à Pokémon Home, les joueurs pourront avoir des Pokémon d’autres régions pour s’aventurer dans le monde de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet inspiré de l’Espagne.

Les starters de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Poussacha (Plante) : “De nature capricieuse, le Pokémon Chat Plante aime attirer l’attention”

Taille : 0,4 m

Poids : 4,1 kg

Talent : Engrais

Chochodile (Feau) : “Le Pokémon Croco Feu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme”

Taille : 0,4 m

Poids : 9,8 kg

Talent : Brasier

Coiffeton (Eau) : “Le Pokémon Caneton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux”

Taille : 0,5 m

Poids : 6,1 kg

Talent : Torrent

L’annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet en vidéo

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles exclusivement sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année.