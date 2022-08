Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Game Freak dévoile la Téracristallisation

Unique à la région de Paldea, la Téracristallisation dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un phénomène qui transforme les monstres de poche en pierres précieuses.

Chaque jeu Pokémon du studio japonais Game Freak est accompagné d’un nouveau mécanisme, comme la Méga Evolution ou le Gigamax. La neuvième génération avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ne fait pas exception à la règle avec la Téracristallisation. Loin d’être un concurrent à la célèbre forme chromatique, ce phénomène est lié à l’Orbe Téracristal. En plus de rendre les Pokémon étincelants et scintillants, avec notamment un Joyau Téracristal sur leur tête, ils permettent d’améliorer les stratégies de combat en augmentant la puissance des capacités dont le type correspond au type Téracristal du Pokémon transformé. La Téracristallisation n’est utilisable qu’une seule fois par combat, et la transformation prend fin au terme de celui-ci. Il faut ensuite se rendre dans un Centre Pokémon ou utiliser des cristaux débordants d’énergie Téracristal.

Comme avec les Gigamax de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, les raids seront de retour dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet pour affronter un Pokémon sauvage téracristallisé. Pendant une durée limitée, les joueurs livrent ainsi une bataille en mode coopération avec des amis ou des dresseurs inconnus, mais ils n’ont pas à attendre leur tour. Ainsi, chacun peut synchroniser son attaque pour prendre le dessus grâce à un système qui permet d’attaquer de façon continue et sans transition.

Académie Orange pour Pokémon Écarlate ou Académie Raisin pour Pokémon Violet

Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les joueurs seront inscrits dans une académie. Les possesseurs de la version Écarlate iront à l’Académie Orange, tandis que les possesseurs de la version Violet rejoindront l’Académie Raisin. Emblèmes, uniformes ainsi que d’autres détails sont diffèrents, mais le projet d’étude appelé la Chasse au Trésor reste lui identique. Il est indépendant des trois histoires principales à découvrir au sein de Paldea, dont les vastes paysages sont parsemés de lacs, de terres arides, et de chaînes de montagnes périlleuses aux sommets vertigineux en plus d’abriter un village agricole aux récoltes abondantes et une ville portuaire disposant d’un marché animé.

A noter que le Club Union du Poké Portail, qui permet d’échanger avec des dresseurs du monde entier ou de les combattre, offre la possibilité de retrouver jusqu’à quatre joueurs dans l’aventure qui débutera le 18 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

Nouveaux Pokémon et plusieurs formes pour les légendaires

Pâtachiot (Fée), Axoloto de Paldea (Poison/Sol) et Balbalèze (Glace) viendront compléter le Pokédex de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet avec Koraidon et Miraidon qui auront la possibilité de passer respectivement en Forme de Course/Mode Terrestre, Forme de Nage/Mode Aquatique ou Forme de Vol/Mode Aérien.