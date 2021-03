Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante : les opus de la Nintendo DS reviennent avec des remakes

Fidèlement restitués, les jeux originaux seront à découvrir sous un tout nouveau jour sur Nintendo Switch.

Réalisés par Junichi Masuda et Yuichi Ueda, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont les remakes officiels de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Les villes, les routes, les arènes, les boutiques, les mers ou encore les grottes ont été reproduites avec le plus grand soin pour que les joueurs puissent retrouver de nombreux lieux familiers. Des fonctionnalités simples et intuitives offriront d’intenses combats, tandis que le style visuel chibi a été adopté pour rafraîchir les graphismes de deux titres d’antan. Comme dans les jeux originaux, les joueurs devront choisir leur premier partenaire parmi Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Ils seront également amenés à croiser sur leur chemin Dialga dans Pokémon Diamant Étincelant ou Palkia dans Pokémon Perle Scintillante.

Un trailer pour Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront disponibles sur Nintendo Switch d’ici fin 2021.