Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante : les nouveautés des remakes de la 4G

Game Freak révèle des détails inédits sur Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante.

Fidèlement restitués et brillamment optimisés pour la Nintendo Switch, les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante vont permettre redécouvrir la région de Sinnoh sous un nouveau jour. Les joueurs rencontreront le Professeur Sorbier, affronteront la Team Galaxie et exploreront les Grands Souterrains. Le Super Concours Pokémon a été rebaptisé Super Show Concours et donne l’occasion d’interagir avec des Dresseurs du monde entier dans la Salle Union. Enfin, la fonctionnalité « Déco Capsule » permettra de personnaliser au maximum l’expérience de jeu.

Votre périple démarre avec la poursuite d'un Pokémon rare, une rencontre inattendue et une mallette perdue. Combien d'entre vous exploreront Sinnoh pour la première fois avec #PokemonDiamantEtincelant et #PokemonPerleScintillante ? 💎✨ https://t.co/WQHAY6CeuY pic.twitter.com/Sghlxk6xaN — Pokémon France (@PokemonFR) August 18, 2021

Grands Souterrains : Avec l’aide de l’Explorakit que vous recevrez lors de votre aventure, vous pourrez y déterrer de précieux trésors, y exhumer des fossiles de Pokémon et même y établir votre propre Base Secrète. Vous découvrirez également des cachettes qui abritent des Pokémon dans des écosystèmes variés. Les cachettes de Pokémon sont très hétérogènes et contiennent aussi bien des lacs souterrains que des surfaces volcaniques. Chaque type d’environnement est peuplé de Pokémon différents. Sachez que vous ne pourrez croiser certains Pokémon de la région que dans ces cachettes. Certains murs des Grands Souterrains peuvent être creusés à l’aide d’un marteau ou d’une pioche. En leur sein, vous trouverez des objets utiles à votre aventure, des fossiles de Pokémon, ainsi que des statues de Pokémon exclusives aux nouveaux jeux. Grâce à la Foreuse, vous pourrez bâtir votre propre Base Secrète entre les murs des Grands Souterrains. Vous tomberez certainement sur des statues de Pokémon lors de vos tentatives d’extraire des fossiles. Placez-les ensuite où vous le souhaitez dans votre Base Secrète afin de créer un espace unique ! Grâce au système de communication sans fil locale ou en ligne de votre console Nintendo Switch, vous pourrez interagir avec des Dresseurs et Dresseuses du monde entier. Ensemble, vous pourrez parcourir les Grands Souterrains et chercher des fossiles

Super Show Concours : Un spectacle très populaire à Sinnoh, dans le cadre duquel quatre participants, accompagnés d’un de leurs Pokémon respectifs, sont invités à démontrer leur talent. Pendant le show, vous pourrez vêtir une tenue spéciale et faire danser votre Pokémon, pour une expérience sensiblement différente des habituels combats de force. Vous pouvez inviter jusqu’à trois autres duos sur scène et offrir au public une performance de folie en compagnie de vos amis. Il existe cinq catégories de concours, à savoir Sang-froid, Grâce, Beauté, Robustesse et Intelligence. Chaque catégorie compte quatre niveaux de difficulté (Normal, Méga, Ultra et Master). Votre performance sera jugée lors de trois évaluations, à savoir l’évaluation de style, l’évaluation de danse et l’évaluation de capacité. En fonction de votre évaluation, vous obtiendrez des Points de Show. Pour réussir un Super Show Concours, la somme totale des points des quatre duos doit dépasser un certain seuil

Déco Capsule : Elle donne la possibilité de coller sur la Poké Ball de votre Pokémon des Sceaux qui produiront des effets d’animation lorsque ce dernier en sortira, en combat ou lors du Super Show Concours. Que vous préfériez les déluges de pétales ou les explosions de flammes, avec plus de 90 Sceaux différents pour décorer vos Capsule Balls, vous trouverez forcément un effet qui vous plaira ! Les Sceaux sont en vente dans les boutiques, mais vous en obtiendrez également en vainquant des Championnes et Champions d’Arène, ainsi qu’en brillant au Super Show Concours.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante montre sa direction artistique chibi en vidéo

Une Nintendo Switch Lite Édition Dialga & Palkia sortira le 5 novembre prochain pour fêter le lancement des jeux développés par le studio japonais ILCA. Le dos de celle-ci sera orné d’une illustration représentant un Dialga argenté et un Palkia doré, les deux créatures légendaires de la quatrième génération.