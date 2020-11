Pokémon : bientôt les 25 ans de la licence, une célébration est prévue

The Pokémon Company annonce une célébration "très spéciale" pour les 25 ans de Pokémon en 2021.

Pratiquement un quart de siècle (1996-2021), des milliards de dollars engrangés dans de nombreux secteurs (jeux, séries, films, cartes à jouer et à collectionner, mangas, produits dérivés en tous genre) et une notoriété toujours aussi planétaire, la licence Pokémon a encore de beaux jours devant elle. Et forcément, pour un tel anniversaire, plusieurs annonces seront dispersées ici et là : “Nous avons donné un avant-goût de la célébration des 25 ans de Pokémon lors du défilé annuel de la Macy’s Thanksgiving Day Parade. Tout un groupe de Pikachu a dansé sur l’emblématique musique Pokémon en plein Herald Square à New York. Pour conclure cette performance électrisante, des dresseurs ont déployé une immense bannière révélant le logo officiel de cette célébration à venir. Pour le plus grand plaisir des fans, et pour la 20ème fois consécutive, le ballon géant Pikachu a flotté parmi les gratte-ciel de Manhattan. The Pokémon Company International invite les fans du monde entier à rester à l’écoute, car d’autres informations concernant la célébration très spéciale des 25 ans de Pokémon en 2021 seront révélées bientôt.”

Pour mémoire, The Pokémon Company se concentre dans l’immédiat sur Pokémon Sleep (logiciel d’analyse de sommeil) et Pokémon Unite (MOBA) étant donné que le suivi de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier s’est terminé avec l’extension Terres enneigées de la Couronne. A noter que les jeux mobiles Pokémon Masters EX et Pokémon Café Mix continuent de rapporter gros à la société japonaise qui est détenue par Nintendo, Game Freak et Creatures.

25 ans de Pokémon, à quoi s’attendre ?

La principale attraction de cet événement sera l’annonce d’un nouveau jeu sur Nintendo Switch. Si les fans espèrent toujours qu’un remake de Diamant, Perle et Platine arrivera sur la machine hybride de la firme de Kyoto, les dernières rumeurs vont plus dans le sens d’une compilation qui pourrait uniquement regrouper Pokémon X et Y, Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha ainsi que Pokémon Soleil et Lune sous le nom de Pokemon Master Collection (mise à l’écart des versions Ultra de Soleil et Lune). L’absence des autres titres de la franchise serait principalement due à l’annonce d’autres jeux dans le format Pokémon Let’s Go. Pour le reste, il faut s’attendre à des nouveautés pour les produits dérivés et la série animée.