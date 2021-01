Poco laisse entrevoir le successeur de son Pocophone F1

Poco est une marque que l’on connait assez peu dans l’Hexagone. Pourtant, le Pocophone F1 était un appareil très intéressant, avec un très bon rapport qualité/prix. Depuis, la marque a continué de commercialiser des smartphones et voici qu’un modèle très attendu se profile à l’horizon puisqu’il s’agit du successeur du Pocophone F1, le F2.

Poco a lancé plusieurs autres smartphones depuis son très populaire Pocophone F1 en 2018 mais la marque créée par Xiaomi a aujourd’hui dans ses cartons un vrai successeur direct. Le F2 Pro étant bien trop onéreux (500 $) pour être considéré comme tel. Aura-t-on donc droit à un vrai F2 ? Il semblerait bien que oui. GSMArena raporte que Poco a commencé à teaser “le F2” dans une vidéo remerciant ses fans pour le succès obtenu durant l’année 2020. Outre ce nom, qui apparaît à 45 secondes dans la vidéo ci-dessous, il n’y a rien d’autre à voir. Mais c’est peut-être finalement tout ce qu’il y a à savoir pour celles et ceux qui espèrent justement un successeur au F1.

Ne vous attendez par contre malheureusement pas à ce que Poco répète sa stratégie originale, à savoir proposer un smartphone doté de spécifications proches d’un flagship à un tarif très bas. Selon un rumeur, le F2, nom de code Courbet, utiliserait une puce Snapdragon 732G (moyen de gamme) comme celle du Poco X3. Parmi ses fonctionnalités les plus remarquables, un module caméra arrière équipé de quatre capteurs, une batterie de 4 250 mAh avec recharge inversée et peut-être un écran 120 Hz. Ces caractéristiques donneraient au F2 l’avantage sur nombre d’autres modèles d’entrée voire de milieu de gamme mais ne pourraient en aucun cas lui permettre de rivaliser avec les plus hauts segments.

Difficile de savoir quand Poco lancera officiellement ce F2, ni à quel prix d’ailleurs. Difficile aussi de savoir dans quels payés l’appareil sera commercialisé. Toujours est-il qu’il pourrait s’agir là de l’un des smartphones les plus importants de l’année. Poco est une marque indépendante qui pèse peu sur le marché (2 % en Inde au troisième trimestre 2020) mais elle bénéficie de la réputation de Xiaomi et peut compter sur une base clients en rapide expansion. Le F2 pourrait aider Poco à se faire une place sur le marché du mobile, tout du moins dans les pays comme l’Inde dans lesquels Xiaomi est déjà bien présent.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020