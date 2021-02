Plusieurs petits services de streaming vidéo envisageraient une fusion

Le marché du streaming vidéo est aujourd'hui dominé par le géant Netflix. Difficile d'exister. D'autant plus que derrière, on retrouve Amazon Prime et Disney+. L'union fait la force, dit-on souvent.

Et si les petits services de streaming vidéo se regroupaient

En termes de streaming vidéo, il est aujourd’hui difficile, voire impossible de faire mieux que Netflix et ses plus de 200 millions d’abonnés. Disney+ impressionne actuellement son monde avec un chiffre impressionnant de 95 millions d’abonnés et ce, malgré une arrivée très tardive sur le marché. Ceci étant dit, le problème actuel, c’est qu’il y a bien trop de services disponibles. Il est impossible d’imaginer que les gens s’abonnent à chacun d’entre eux.

Quelle pourrait donc être la solution ? Pour peser davantage sur ce marché, certains services pourraient envisager de fusionner. Selon un article de The Information, il semblerait que certains petits services de streaming vidéo réfléchissent à l’idée de fusionner pour créer un pack qui permettrait aux abonnés d’accéder à leurs contenus, un peu à la manière de ce que propose Disney avec son pack aux États-Unis qui regroupe Disney+, ESPN+ et Hulu, et qui au final coûte moins cher que si les abonnements avaient été pris séparément.

pour proposer un pack assez complet plus avantageux ?

Le rapport indique que NBCUNiversal, qui a récemment lancé son service Peacock, aurait proposé l’idée à ViacomCBS pour inclure Peacock au CBS All Access à un tarif avantageux. L’article précise aussi que le directeur de NBCUniversal Jeff Shell suggérait qu’il serait intéressant de fusionner aussi avec WarnerMedia pour rester compétitif.

Voilà en tous les cas une stratégie qui serait très intéressante, si l’information était avérée bien évidemment. Cela encouragerait davantage de gens à s’abonner à ces services si un pack abordable leur était proposé. Il y a quelques années, une étude avait mis en évidence le fait qu’une augmentation du nombre des services de streaming pourrait faire augmenter le piratage parce que, comme dit, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que le public paie pour tous ces services pour regarder les séries et films qu’il souhaite voir.