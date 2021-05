Plus de 60% des clients Apple voudraient acheter des AirTag

Le succès des Apple AirTag devrait être au rendez-vous. En effet, plus de 60% des clients Apple en l'intention d'en acquérir.

L’on savait Apple travailler sur des accessoires de localisation, façon Tile, basés sur une technologie plus évoluée que le Bluetooth. Il aura malheureusement fallu attendre plus longtemps que prévu pour pouvoir en profiter. Et maintenant que ces petits trackers sont disponibles, quid des intentions d’achat ? Il s’avère que le succès devrait être au rendez-vous.

Les clients Apple très enclins à acheter des AirTags

Les accessoires de tracking existent depuis assez longtemps finalement. Tile est probablement le nom qui vient immédiatement à l’esprit quand on évoque ce genre de produits mais il semblerait qu l’arrivée d’Apple, avec ses AirTag, sur le marché ait relancé l’intérêt du grand public. Si l’on en croit un récent sondage mené par SellCell, plus de 60% des clients Apple auraient l’intention d’acheter un ou plusieurs AirTag.

Plus de 60% prévoient d’en acquérir un ou plus

Selon les résultats de l’étude en question, “les répondants avaient notamment été interrogés sur les fonctionnalités qu’ils préfèrent sur les AirTag, et voici les réponses. Par ordre de nombre de votes décroissant : ‘fiable, dans la mesure où cela utilise le réseau Localiser’ (42%), ‘bon rapport qualité/prix’ (19%), ‘fonctionnalités de respect de la vie privée’ (15%), ‘utilisation de piles remplaçables qui durent environ un an’ (10%), ‘nombreux accessoires’ (6%), ‘personnalisation avec gravure’ (5,3%), ‘meilleur design que la concurrence’ (2,7%).”

Par les participants à cette étude, il semblerait que le prix soit un facteur très important. Plus de 50% des répondants jugent le tarif du AirTag intéressant, et il est vrai que le positionnement tarifaire est plutôt bon – pour une fois, diront certains -. Étant donné que les produits Apple ne sont pas toujours abordables, le tarif demandé pour les AirTag est étonnamment bas, finalement.

Difficile, à ce stade, de savoir si ce regain d’intérêt pour ce genre d’accessoires se propagera aux autres marques en place sur le marché. À l’heure actuelle, en tous les cas, il semble que les Apple AirTag soient déjà un succès.