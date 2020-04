Plus de 500 000 comptes Zoom se retrouvent en vente sur le dark web

Fort de son augmentation de popularité fulgurante, Zoom attire l'attention. Notamment, malheureusement, des hackers. Ce qui a permis de mettre au jour un certain nombre de problèmes plus ou moins graves. Le développeur a agi en conséquence mais...

L’explosion de popularité de Zoom est une bonne chose pour l’entreprise qui développe le produit. Malheureusement, comme toujours, surtout dans la tech, cela a susciter l’attention, notamment de personnes malintentionnées qui y voient là un nouveau vecteur pour leurs attaques. Rapidement ont été découverts des soucis de sécurité et de respect de la vie privée des données utilisateur. Et il semblerait que tout cela ne soit pas encore terminé…

Plus de 500 000 identifiants de comptes Zoom se retrouvent sur le dark web

En effet, selon un rapport de BleepingComputer, il s’avère que plus de 500 000 comptes Zoom ont été vendus sur le dark web et autres forums de hacker. Il semblerait cela dit que ces identifiants de comptes Zoom aient été rassemblés via des attaques relativement classiques sur d’anciennes failles, via des partenariats plus ou moins anciennes avec Zoom. Ces identifiants se sont retrouvés dans un gros fichier, fichier qui a été vendu à d’autres hackers.

Nouvelle ombre au tableau pour le service de visioconférence

Curieusement, ces identifiants ne sont pas vendus très cher. Certains ont même été donnés gratuitement, simplement pour pouvoir intensifier les activités de Zoom-bombing et perturber les nombreuses réunions organisées depuis les mesures de confinement. Comme avec chaque vol de données massif, les mesures à effectuer sont toujours les mêmes. Si vous utilisez Zoom, vous auriez tout intérêt à changer votre mot de passe. D’une manière plus générale, il est toujours bon d’utiliser des mots de passe différents pour vos différents comptes. Ainsi, si l’un de vos comptes devait être compromis, les autres ne seraient pas affectés. N’hésitez pas à utiliser un gestionnaire de mots de passe.