PlayStation x Balenciaga : la collaboration inattendue pour des vêtements estampillés PS5

La maison de luxe Balenciaga dévoile une ligne de vêtements dédiée à la PS5 de Sony.

En plus d’une collection automne-hiver 2021-2022 qui tourne autour de l’univers du jeu vidéo avec le projet interactif “Afterworld : The Age of Tomorrow“, un défilé-jeu vidéo accessible en réalité virtuel, Balenciaga du groupe Kering (anciennement Pinault-Printemps-Redoute) s’est associé avec la marque PlayStation de Sony pour créer des pièces en série limitée célébrant la PS5 sous la supervision du directeur artistique Demna Gvasalia.

Les célèbres formes géométriques carré, cercle, triangle et croix sont visibles sur ces dernières tout comme le logo de la nouvelle console de salon du géant japonais. Comme souvent avec la griffe française, cette nouvelle collection capsule en partenariat avec un grand nom du divertissement est vivement critiquée sur les réseaux sociaux, notamment pour son manque de recherche et son style trop simpliste qui n’a rien à voir avec le travail de Travis Scott via Cactus Jack.

Des vêtements Balenciaga plus chers que la PS5

La collaboration entre PlayStation et Balenciaga proposent des produits aux couleurs de la PS5 à des tarifs élevés, luxe oblige.