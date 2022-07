PlayStation VR2 : Tobii est le fournisseur de la technologie de suivi oculaire

La technologie de suivi oculaire de Tobii sera utilisée dans le PlayStation VR2 de Sony.

Après de longues négociations en début d’année, le leader mondial de l’oculométrie et pionnier de la détection de mouvements officialise son partenariat avec le géant japonais du divertissement et de l’électronique pour le PlayStation VR2 qui vise a établir une nouvelle référence en matière de divertissement immersif en réalité virtuelle et permettre à des millions d’utilisateurs à travers le monde de découvrir la puissance de l’eye tracking.

We are excited to announce that Tobii's innovative eye tracking technology will be featured in the upcoming #PSVR2! Read the press release – https://t.co/X2BNG8Umhg #eyetracking #gaming pic.twitter.com/v7zripiWSR

— Tobii (@TobiiTechnology) July 1, 2022