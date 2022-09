PlayStation VR2 : “Feel a New Real”, la nouvelle génération du jeu en réalité virtuelle

Sony Interactive Entertainment invite les joueurs à découvrir une nouvelle dimension avec le PlayStation VR2.

Prévu pour être commercialisé d’ici le début de l’année prochaine et pas rétrocompatible avec le PS VR de la PS4, le PlayStation VR2 proposera de nouvelles sensations aux joueurs avec de superbes graphismes en 4K HDR, de nouvelles manettes à la pointe de la technologie et des jeux qui redéfinissent le genre de la réalité virtuelle.

Affichage 4K HDR : Faites l’expérience d’environnement en réalité virtuelle à couper le souffle avec des graphismes en 4K HDR jusqu’à 120 ips, tandis que deux écrans OLED avec une résolution de 2000 x 2040 apportent une résolution quatre fois plus grande que celle proposée par le casque PlayStation VR d’origine

Confort amélioré : Profitez de sessions de jeu confortables grâce à un champ de vision de 110° et une lentille de Fresnel légère et bien ajustée. La molette d’ajustement de la lentille vous permet de modifier l’espace entre les lentilles pour l’ajuster à la position de vos yeux afin d’obtenir un affichage optimal. Le casque inclut également un système d’aération faisant circuler l’air vers les lentilles, réduit la formation de buée et optimise le confort du joueur

Suivi du regard : Interagissez dans de nouvelles façons proches du réel, car le casque PS VR2 détecte le mouvement de vos yeux, ce qui permet une réponse plus émotionnelle et une amélioration des discussions lors de rencontres avec d’autres joueurs en ligne. Les caméras suivent votre regard lorsque vous visez ou regardez les alentours, tandis que des techniques de rendu du champ de vision améliorent l’expérience visuelle en ajustant les résolutions pour localiser et améliorer ce sur quoi votre regard se porte

Suivi complet : Jouez en toute liberté avec le suivi du PlayStation VR2 sur vous et vos manettes au travers de quatre caméras intégrées au casque. Vos mouvements et la direction dans laquelle vous regardez sont retranscrits en jeu sans avoir besoin d’utiliser une caméra externe

Retour du casque : Ressentez des vibrations subtiles et réactives lors de moments clés en jeu1. Créées par un seul moteur intégré, ces vibrations ajoutent un élément tactile intelligent à l’immersion sensorielle dont vous faites l’expérience en jeu. Sentez le pouls de votre personnage lors de moments tendus, la vitesse des objets qui passent juste au-dessus de votre tête, ou la poussée de votre véhicule quand vous accélérez

Technologie sonore Tempest 3D Audio Tech : Entourez-vous d’un environnement sonore extrêmement réaliste1, tandis que l’audio en jeu s’adapte de manière dynamique à votre positionnement et aux mouvements de votre tête. Ressentez la présence d’un personnage quand il murmure dans votre oreille, localisez les bruits de tirs ou pas de vos amis et ennemis, et faites l’expérience de l’angoisse d’une menace qui approche de toutes parts

Connexion avec un seul câble : Plongez directement dans de nouveaux mondes virtuels en vous connectant avec un seul câble qui se branche sur le port USB frontal de la PS5. Le PlayStation VR2 est rapide et simple à mettre en place, il vous suffit de le brancher et de jouer

PlayStation VR2 Sense, une nouvelle manière d’interagir avec des mondes virtuels

Apparence de l’orbe : Prenez les nouvelles manettes Sense PS VR2 intuitives faites l’expérience d’une liberté de mouvement et d’une expérience de jeu réaliste et naturelle grâce à son design ergonomique et équilibré, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’exploration du monde sur lequel vous êtes

Joysticks et touches analogiques : Ayez encore plus de contrôle sur vos actions en jeu et votre équipement grâce aux joysticks et touches d’action analogiques qui se répartissent sur les deux manettes, en plus des touches d’options et de création. Comme pour les gâchettes adaptatives, les deux manettes intègrent une touche “saisir” pour attraper les objets en jeu

Détection du toucher : Interagissez de façon naturelle avec les objets et les environnements en jeu, même si vous n’appuyez pas sur une touche, car la détection du toucher permet à la manette Sense PS VR2 de récréer les gestes naturels et vous donne la possibilité de toucher le virtuel du bout des doigts

Retour haptique : Ressentez des réponses réalistes et détaillées à vos actions en jeu. Des petites vibrations aux impulsions intenses, une large gamme de sensations dans le monde du jeu se retrouve entre vos mains. Ressentez ce que ça fait de tirer ou de frapper avec différentes armes, de fabriquer des outils, de toucher diverses textures de l’environnement et de voyager sur un terrain inégal

Gâchettes adaptatives : Faites l’expérience de différents niveaux de force ou de tension quand vous interagissez avec votre équipement et les environnements en jeu. De tirer une corde d’arc de plus en plus résistante à écraser des objets avec vos mains ou sentir une arme s’enrayer pendant un combat, les gâchettes adaptatives vous connectent à vos actions en jeu pour toujours plus d’immersion

Les jeux du PlayStation VR2

Plus d’une vingtaine de jeux sont actuellement en développement pour le PS VR2 depuis les PlayStation Studios et les partenaires externes de Sony Interactive Entertainment, dont des titres comme Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky, The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Retribution, Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Firewall Ultra, Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge, Demeo, Samurai Slaughter House, Moss : Book II, Pavlov VR, Hellsplit : Arena, RUNNER, Alvo VR, GOLF+, Low-Fi et Ghostbusters VR.