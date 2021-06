PlayStation VR : annonces et précisions sur des jeux en réalité virtuelle

“Dans After the Fall, il est crucial de bien connaître vos ennemis (Eater, Juggernaut, Smasher) et de communiquer avec votre équipe pour survivre. Vous pourrez aussi compter sur un arsenal d’armes conséquent. Celui-ci est composé d’une grande variété d’armes de poing, de fusils, de carabines et bien plus. À mesure que vous gagnerez en expérience en tant que Runner, vous aurez accès à des versions améliorées de ces armes. À vous de les utiliser à bon escient. Une chose est sûre ; que vous fonciez tête baissée avec votre arme de poing personnalisée ou que vous restiez à distance avec votre fusil de chasse et vos explosifs, tâchez de ne jamais être à court de munitions ! Vous pourrez fabriquer des armes tout en vous livrant à des combats dynamiques basés sur des mouvements réels. Pour personnaliser vos armes et votre équipement, vous aurez besoin de ressources et de plans sur disquette disséminés dans toute la ville. Ainsi, vous devrez fouiller les vestiges de la civilisation afin de garder l’avantage sur vos ennemis” – Disponible dans le courant de l’été sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, PS4, Oculus Rift, Oculus Quest et Steam VR