PlayStation VR 2 : les fonctionnalités liées à l’expérience utilisateur se dévoilent

Sony met en lumière l'expérience utilisateur du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle de la PS5 qui requiert uniquement un câble USB-C pour être branché et totalement actif.

Yasuo Takahashi, directeur du hardware au sein du département de stratégie et de la gestion des produits chez Sony Interactive Entertainment, détaille l’expérience utilisateur du PlayStation VR 2 : “Les préparatifs en amont de la sortie battent leur plein, et il nous tarde que vous découvriez les nouveaux jeux et les nouvelles expériences dont vous pourrez bénéficier avec notre casque de réalité virtuelle de nouvelle génération. Alors que nous poursuivons nos efforts à l’approche du lancement, nous tenions à vous offrir un aperçu des fonctionnalités liées à l’expérience utilisateur qui vous attendent. Les développeurs auront bientôt accès à la dernière expérience utilisateur par le biais d’une nouvelle version du logiciel système qui sera proposée tandis que le développement se poursuit. Notre casque de réalité virtuelle de nouvelle génération apportera de nombreuses nouveautés passionnantes, et nous avons hâte de vous en dire plus à son sujet. Nous vous fournirons bientôt de nouvelles informations, y compris la date de lancement et les jeux supplémentaires qui sortiront sur celui-ci.”

