PlayStation VR 2 : le design du nouveau casque de réalité virtuelle s’inspire de la PS5 et ses accessoires

Focus sur le design et les inspirations du PlayStation VR2 de Sony.

Comme la manette PS VR2 Sense, le casque de réalité virtuelle PS VR2 arbore une forme sphérique, qui symbolise la vision à 360 degrés dont les joueurs disposeront une fois plongés dans divers univers virtuels, avec des bords arrondis rappelant ceux de la manette DualSense et du casque-micro Pulse 3D. En plus de la couleur blanche comme pour la PS5 et ses accessoires, plusieurs milliers de petits symboles PlayStation orneront l’avant et l’arrière du PlayStation VR 2. Celui-ci reprend également l’ergonomie du premier casque PS VR avec un seul arceau ajustable, une visière-écran ajustable permettant d’approcher ou d’éloigner l’écran du visage et un emplacement pour la sortie écouteurs stéréo ainsi qu’une molette d’ajustement des lentilles, un moteur intégré dédié au retour du casque et surtout un nouveau système de ventilation.

First look at the PlayStation VR2 headset design! More photos, details on integrated ventilation, and other new design features: https://t.co/Ddyblzqk8I pic.twitter.com/2DyHI2qDxG — PlayStation (@PlayStation) February 22, 2022

“Quand j’ai commencé à travailler sur le design du casque PlayStation VR2, j’ai tout de suite voulu m’atteler à la création d’un système de ventilation offrant une bonne circulation de l’air, à l’instar des grilles d’aération de la console PS5“, Yujin Morisawa, directeur artistique senior chez Sony Interactive Entertainment. “Nos ingénieurs ont eu cette idée pour améliorer la ventilation et éviter la formation de buée sur les lentilles, ce qui offrira aux joueurs une meilleure immersion dans leurs jeux VR. J’ai travaillé sur de nombreux designs avant de parvenir au résultat final. Vous remarquerez un petit espace entre le haut et la surface à l’avant de la visière-écran, qui contient le système de ventilation intégré. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et de tous les retours positifs que nous avons reçus jusqu’à présent. J’espère que les fans de PlayStation seront du même avis, et il me tarde qu’ils l’essaient.”

L’avenir du PlayStation VR 2 est déjà entre de bonnes mains

Hideaki Nishino, vice-président en charge de l’équipe planification et gestion des plateformes au sein de Sony Interactive Entertainment, assure que les fans de réalité virtuelle seront comblés avec le PS VR2 : “Une myriade de nouvelles fonctionnalités passionnantes vous attendent avec notre nouveau casque de réalité virtuelle comme une fidélité visuelle à couper le souffle (en 4K HDR), un rendu graphique de pointe, un suivi amélioré basé sur un système de caméra intégré au casque, de nouvelles fonctionnalités pour la technologie Sense PlayStation VR2 (comme le retour du casque) et la toute nouvelle manette PS VR2 Sense, intuitive et offrant un degré d’immersion incroyable. En outre, le système PS VR2 est doté d’un câble unique, ce qui vous permettra de vous plonger instantanément dans vos jeux. Des kits de développement pour PS VR2 sont déjà entre les mains des créateurs de jeu. Nous avons hâte de découvrir leurs créations qui feront de la réalité virtuelle une expérience inoubliable pour les joueurs.“