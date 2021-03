PlayStation VR 2 : la nouvelle manette se basera sur les innovations apportées par la DualSense

Moins d’un mois après l’officialisation du PlayStation VR 2, Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, présente l’accessoire qui va accompagner le casque de réalité virtuelle : “Notre nouvelle manette VR s’inscrit dans notre volonté de conférer aux expériences VR des sensations de présence et d’immersion nettement plus poussées. Le résultat se fondera sur les innovations apportées par la manette sans fil DualSense, qui ont transformé le ressenti des jeux sur PS5 en exploitant le sens du toucher de manière inédite. Aujourd’hui, nous intégrons ces innovations aux jeux VR. La première chose qui vous frappera en voyant notre manette VR nouvelle génération est son design unique. Arborant une forme d’orbe, vous pourrez la tenir de manière naturelle, tout en bénéficiant d’un haut niveau de liberté dans les jeux. Puisque vous pouvez bouger vos mains sans la moindre contrainte, les développeurs auront la possibilité d’inventer des expériences de gameplay uniques. Lors de la conception de cette nouvelle manette, nous avons fait de l’ergonomie une priorité. Ainsi, vous constaterez qu’elle est bien équilibrée et agréable à tenir dans chacune de vos mains. Nous avons appliqué les conclusions de nos tests auprès d’utilisateurs ayant différentes tailles de mains, ainsi que nos connaissances découlant de décennies de conception de manettes pour toutes les plateformes PlayStation. Il en résulte un design emblématique qui transformera en profondeur la manière d’aborder les jeux VR.”

