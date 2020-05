PlayStation Studios : un nouveau label pour regrouper les jeux des studios first-party de Sony

Toutes les exclusivités first-party des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment sont désormais regroupées sous le label PlayStation Studios avec un logo et une cinématique.

Avec le label PlayStation Studios, Sony veut montrer l’aura de sa marque dédiée aux jeux vidéo et la puissance de ses licences exclusives : “Au cours des dernières années – et même de la dernière décennie – la force des titres issus de nos studios a été plus forte que jamais. Nous avons réfléchi à la façon dont nous unissons tous ces grands jeux sous une seule marque, et le but est vraiment de faire comprendre aux consommateurs que, lorsqu’ils voient cette marque, ils se préparent pour une expérience solide, innovante et profonde attendue des jeux PlayStation.”

Eric Lempel, vice-président senior du marketing global au sein de l’éditeur japonais, précise que ce label sera visible partout et dans différents formats afin de séduire le grand public : “Plusieurs cinématiques d’ouverture plus courtes existeront pour les bandes-annonces… Cela existera également dans la publicité. Ce sera présent dans tous les autres assets créatifs, tels que l’emballage du jeu et les disques de jeu eux-mêmes. Nous pensons que c’est un bon moyen de faire savoir aux consommateurs que s’ils le voient, les jeux de qualité qu’ils attendent de nous sont là. PlayStation Studios existera pour les franchises existantes bien connues, ainsi que pour les nouvelles franchises que nous n’avons pas encore explorées (…) Ce que nous voulions vraiment faire, c’était créer un moyen d’amener le consommateur dans notre monde. Quand ils jouent à nos jeux, c’est une belle pièce robuste qui se produit, et puis on est transporté dans une aventure avec des mondes riches, des personnages anciens, et des histoires vraiment captivantes.”

La cinématique officielle de PlayStation Studios

En plus d’être visible sur les exclusivités Sony, la cinématique de PlayStation Studios sera également utilisée pour les jeux produits par des studios externes à la demande de la firme nippone : “La cinématique que vous avez vue est celle qui contient plusieurs jeux. Mais au fil du temps, alors que nous introduisons des franchises bien établies, nous pouvons adapter cette ouverture pour montrer éventuellement la franchise au fil des ans, de nouveaux personnages qui sont entrés en jeu… Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, dont nous sommes vraiment excités (…) Si nos studios travaillent avec une structure qui n’est pas liée à Sony pour des nouveaux jeux, ils sortiront quand même sous le label PlayStation Studios. Dans de nombreux cas, nous ne sommes pas propriétaires du développeur. C’est quelque chose auquel nous avons pensé pendant un certain temps, et surtout, alors que nous nous dirigeons vers la prochaine génération, nous voulons vraiment soutenir nos jeux d’une manière encore plus importante. Nous avons tout fait en termes de campagnes marketing massives et robustes, et c’est une façon encore meilleure de rassembler ces jeux, unis, de manière à ce que les fans comprennent facilement dans quoi ils s’engagent.”

Pour l’anecdote, si certaines personnes voient une inspiration très Marvel et un manque de créativité, il faut savoir que Sony travaille sur cette cinématique depuis 2015. En effet, elle était déjà présente avec le label PlayStation Originals pour la série télévisée Powers puis pour le film d’animation Ratchet & Clank.