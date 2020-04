PlayStation Store : Sony retire The Last of Us 2 et Iron Man VR

Le constructeur japonais a décidé de rembourser automatiquement les précommandes et de supprimer les jeux sur le PlayStation Store.

Stratégie inédite chez Sony Interactive Entertainment à cause du coronavirus. Si les nouvelles productions de Naughty Dog et Camouflaj, exclusivement prévues sur PS4, sont désormais calées à une date indéterminée, l’éditeur nippon vient de prendre une décision inattendue. En plus de retirer la possibilité de précommander un exemplaire de ces jeux, les fiches sur le PlayStation Store ont été retirées (alors qu’elles sont toujours maintenues en règle générale) et un remboursement va être appliqué.

Les différents communiqués précisent : “Sony a pris la difficile décision de retarder le lancement de The Last of Us 2 et Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. Sur le plan logistique, la crise mondiale nous empêche d’offrir l’expérience que nos joueurs méritent dans les temps. Si vous avez précommandé ces jeux, vous serez automatiquement remboursé dans les prochains jours, vous n’avez donc pas besoin de nous contacter (…) Le Last of Us 2 et Iron Man VR ont été retardés. Toute précommande numérique sera automatiquement remboursée. Veuillez vérifier votre email pour plus de détails.”

Les trailers de The Last of Us 2 et Iron Man VR