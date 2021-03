PlayStation Store : le service va s’arrêter sur PS3, PS Vita et PSP durant l’été

Sony Interactive Entertainment officialise et date la fermeture du PlayStation Store sur les anciennes consoles de l'éditeur japonais.

La boutique en ligne de Sony sera bientôt indisponible : “Le 2 juillet 2021, nous fermons le PlayStation Store sur la PS3 et, le 27 août 2021, sur les appareils PlayStation Vita. De plus, la fonctionnalité d’achat qui avait été conservée sur la PSP (PlayStation Portable) sera également supprimée à partir du 2 juillet 2021. Après mûre réflexion, nous avons décidé ces changements pour concentrer nos efforts, concernant le PlayStation Store, sur la PS4 et la PS5, ce qui nous permettra d’améliorer encore davantage la qualité de l’expérience client. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité sur ces plateformes durant toutes ces années.”

Les conséquences de la fin du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP ? Il ne sera plus possible d’acheter du contenu numérique et faire des achats in-game. Alors que l’interface de la boutique en ligne sur PSP avait été fermée en 2016, la fonctionnalité d’achat, qui avait été conservée sur la première console portable, sera totalement supprimée.

L’avenir du numérique chez PlayStation

Qu’en est-il du contenu que vous possédez déjà ?

Vous pourrez toujours télécharger le contenu numérique PS3, PS Vita et PSP que vous possédez, y compris les jeux et les vidéos

Vous pouvez télécharger le contenu que vous possédez sur votre PS3, PS Vita ou PSP en accédant à la liste de téléchargement de chacun de ces appareils

Si vous avez acheté un pack cross-buy PS3/PS Vita et que vous n’avez téléchargé qu’une seule des deux versions, PS3 ou PS Vita, vous devrez télécharger, avant la fermeture du PlayStation Store, l’autre version sur l’appareil concerné

Le contenu vidéo que vous possédez sur PS3, PS4 ou PS5 pourra être diffusé en streaming via l’application “Mes vidéos” ou sur appareils mobiles via l’application PlayStation Video

Vous pourrez toujours retélécharger et jouer aux jeux auxquels vous avez eu droit dans le cadre de PlayStation Plus tant que vous serez abonné à ce service

Qu’en est-il des codes promotionnels, des fonds du porte-monnaie et du contenu cross-buy ?