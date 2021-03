PlayStation Store : la vente et la location de films et séries prendra fin cet été

Sony va arrêter de vendre et louer des films et séries sur le PlayStation Store.

Suite à l’émergence des plateformes SVOD comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Paramount+ ou encore Peacok et Hulu, l’intérêt pour la VOD commence à devenir de plus en plus inexistante. La fin de la location et de l’achat de films et séries à la demande sur le PlayStation Store n’est donc pas une surprise, sachant que Sony pourrait envisager la création d’un service d’abonnement regroupant Bravia Core ainsi que ses plateformes dédiées à l’animation japonaise afin de rendre le PlayStation Plus encore plus attractif.

Upcoming changes to Movie and TV purchases and rentals on PlayStation Store: https://t.co/6OQVO0quG2 — PlayStation (@PlayStation) March 2, 2021

La VOD va disparaître sur le PlayStation Store

Vanessa Lee, directrice du pôle vidéo de Sony Interactive Entertainment, donne quelques explications sur ce changement de stratégie : “Nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience de divertissement aux fans de PlayStation, et cela signifie faire évoluer nos offres à mesure que les besoins des clients évoluent. Nous avons constaté une croissance considérable de la part des fans de PlayStation en utilisant des services de streaming de divertissement basés sur des abonnements et des publicités sur nos consoles. Avec ce changement de comportement des clients, nous avons décidé de ne plus proposer d’achats et de locations de films et de séries télévisées via le PlayStation Store à partir du 31 août 2021. Lorsque ce changement entrera en vigueur, les utilisateurs pourront toujours accéder aux films et séries télévisées qu’ils ont acheté via le PlayStation Store pour une lecture à la demande sur leur PS5, PS4 et leurs appareils mobiles. Nous remercions nos fans pour leur soutien continu et nous sommes impatients de continuer à améliorer l’expérience de divertissement sur PlayStation.“