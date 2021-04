PlayStation Store : la boutique en ligne de Sony va rester ouverte sur PS3 et PS Vita

Sony a décidé de laisser le PlayStation Store ouvert sur PS3 et PS Vita, mais confirme la mise à mort du service sur PSP.

Par la voix de son président, qui n’est autre que Jim Ryan, Sony Interactive Entertainment fait machine arrière et annonce que le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita ne fermera finalement pas ses portes cet été, contrairement à la version PSP de la boutique en ligne : “Après mûre réflexion, nous avons compris que nous avions pris la mauvaise décision. Lorsque nous avons décidé de mettre fin aux achats sur ces consoles, nous nous basions sur un certain nombre de facteurs, notamment les défis inhérents au fait d’offrir une assistance pour des appareils plus anciens et la possibilité de concentrer nos ressources sur les appareils plus récents sur lesquels la majorité de nos utilisateurs jouent. Nous avons constaté que nombre d’entre vous souhaitaient pouvoir continuer d’acheter des classiques. Je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution. Je suis également ravi que nous puissions laisser ce pan de notre histoire indemne pour les joueurs, tout en nous concentrant sur de nouveaux univers de jeu sur PS4, PS5 et la prochaine génération de réalité virtuelle. Merci pour vos commentaires. Nous écoutons et apprécions le soutien de toute la communauté PlayStation.”

PS Store Update: Players will be able to continue to purchase games on PS3 and PS Vita: https://t.co/hLTznJeiML pic.twitter.com/5Idy1Modcb — PlayStation (@PlayStation) April 19, 2021

Le patrimoine vidéoludique de Sony est préservé

En écoutant la gronde des joueurs sur les réseaux sociaux, principalement les fans de retrogaming et de l’héritage PlayStation, l’éditeur japonais montre son envie de préserver de nombreux jeux de son catalogue. Si la rétrocompatibilité totale sur PS5 est très complexe à cause des architectures des anciennes machines du constructeur, il est fort possible que Sony puisse proposer les jeux PS1, PS2 et PS3 sur sa nouvelle console de salon via une version améliorée du PlayStation Now qui pourrait améliorer graphiquement de nombreuses productions. Une annonce pourrait avoir lieu durant l’été lors d’une conférence en pleine période d’E3 mais sans être rattachée à l’événement de l’ESA.