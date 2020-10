PlayStation Store : la boutique en ligne de Sony va évoluer sur PC et mobiles

Une nouvelle version du PlayStation Store est annoncée et datée.

Pour préparer au mieux l’arrivée de la PS5 d’ici le mois de novembre prochain, Sony Interactive Entertainment dévoile petit à petit plusieurs améliorations concernant l’écosystème PlayStation. Après la refonte du système de trophées, c’est désormais au tour de la boutique en ligne de l’éditeur japonais de subir un ravalement de façade : “Le tout nouveau PlayStation Store sera lancé entre le 21 et le 28 octobre 2020 avec quelques changements concernant le contenu accessible sur le PS Store via votre ordinateur ou vos appareils mobiles.”

Les changements liés au nouveau PlayStation Store

Vous ne pourrez plus acheter de jeux et extensions PS3

Vous ne pourrez plus acheter de jeux et extensions PSP

Vous ne pourrez plus acheter de jeux et extensions PS Vita

Vous ne pourrez plus acheter d’applications PS4

Vous ne pourrez plus acheter de thèmes PS4

Vous ne pourrez plus acheter d’avatars PS4

La fonctionnalité “Liste d’envies” va disparaître et tous les objets actuellement dans “Votre liste d’envies” seront supprimés

Sony précise : “Le contenu indiqué ci-dessus ne sera plus disponible à l’achat sur le PS Store sur navigateur et mobile. Cependant, vous pourrez toujours acheter du contenu PS3, PSP ou PS Vita en accédant au PS Store directement depuis votre PS3, votre PSP ou votre PS Vita. Les applications, les thèmes et les avatars PS4 peuvent également être téléchargés via le PS Store de votre PS4. Enfin, vous pourrez toujours accéder à tout votre contenu PS3, PSP ou PS Vita acheté précédemment. Vos applications, vos thèmes et vos avatars PS4 resteront sur votre PS4.“