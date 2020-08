PlayStation State of Play : un nouvel épisode avec des annonces PS5, PS4 et PS VR

Sony annonce le retour de l'émission PlayStation State of Play pour le jeudi 6 août prochain.

Le nouveau numéro du PlayStation State of Play de Sony sera consacré sur les sorties phares sur PS4 et PS VR, mais également sur quelques titres PS5, dont probablement le nouveau Call of Duty de l’éditeur américain Activision : “On va faire le point sur les jeux des éditeurs tiers qui débarquent sur PS4 et le PlayStation VR. On parlera aussi de quelques jeux PS5, notamment des jeux tiers et indépendants que vous avez pu voir pendant la conférence de juin dernier. L’épisode va durer pas moins de 40 minutes ! On a de vraies pépites en réserve, de nouveaux extraits de gameplay et les dernières actus de jeux. On a hâte de savoir ce que vous en pensez !”

State of Play returns Thursday at 1:00pm Pacific! What to expect:

▪️ A focus on upcoming PS4 & PS VR games

▪️ A few quick check-ins on third-party and indie games from June’s PS5 showcase

▪️ No big PS5 announcements! Tune-in details: https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT — PlayStation (@PlayStation) August 3, 2020

Aucune grosse annonce PS5 lors du nouveau PlayStation State of Play

Pour ceux qui s’attendent à avoir le prix, la date de sortie ou encore l’interface de la PS5, Sony préfère éviter tout malentendu avant que les fans s’emballent sur les réseaux sociaux : “Soyons clairs, il n’y aura pas d’info sur les jeux PlayStation Studios. Aucune nouvelle sur le matériel, l’entreprise, les précommandes ou les date de sorties. Ce jeudi, on parlera exclusivement de nouveaux jeux hyper cools qui feront bientôt partie de l’univers PlayStation. On va bien s’amuser !“