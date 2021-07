PlayStation State of Play : un aperçu approfondi de Deathloop ainsi que des jeux tiers et indépendants

Pendant neuf minutes, le nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play de Sony va s'attarder sur le prochain titre sanglant d'Arkane Studios Lyon.

Le 8 juillet prochain à 23h sur YouTube et Twitch, les joueurs seront plongés dans la bulle temporelle de Deathloop avant d’en apprendre plus sur certaines nouveautés pour la PS5 et la PS4 : “Cette séquence de gameplay étendue nous montrera Colt se déplaçant furtivement sur les toits à l’aide de ses compétences… ou foncer en tirant sur tout ce qui bouge pour semer le chaos. L’île de Blackreef offre de nombreuses possibilités. En plus de ce long aperçu, nous vous donnerons des infos sur des jeux sensationnels créés par des studios indépendants et des développeurs tiers.”

A new State of Play arrives this Thursday. Tune in for a Deathloop gameplay deep dive, plus lots of updates on indies and exciting third-party games. https://t.co/oCn4suuAuu pic.twitter.com/KCP0WfHGYX — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2021

Pour éviter que certains s’emballent trop vite sur les réseaux sociaux suite à un E3 2021 décevant, il est précisé que God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West ou encore le PlayStation VR 2 ne seront pas présents lors de ce nouveau PlayStation State of Play : “Restez connectés cet été, car nous aurons bientôt plus d’infos pour vous.”

PlayStation State of Play de juillet 2021

L’événement durera une trentaine de minutes.