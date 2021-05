PlayStation State of Play : Sony annonce un épisode spécial consacré à Horizon Forbidden West

Une séquence de gameplay pour Horizon : Forbidden West de Guerrilla Games dans l'émission PlayStation State of Play.

Plusieurs mois après sa révélation, Horizon : Forbidden West va revenir sur le devant de la scène d’ici le 27 mai prochain à l’occasion d’un nouveau PlayStation State of Play sur Twitch et YouTube : “Dans ce segment exclusif de 20 minutes, vous découvrirez 14 minutes de gameplay inédit avec Aloy, notre héroïne, directement capturé sur PS5“. Un compte à rebours unique vers l’événement débutera d’ailleurs sur le coup de 18h (heure de Paris) afin de créer la hype et la tension avant le moment tant attendu vers 23h.

State of Play returns Thursday, May 27 with an extensive look at Horizon Forbidden West gameplay: https://t.co/tJC9WiTgZZ pic.twitter.com/C7xvZiotgJ — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2021

Le studio néerlandais Guerrilla Games précise que cet épisode spécial du PlayStation State of Play a fait mobiliser une partie de l’équipe de développement pour satisfaire les fans de la licence : “Cette présentation est le fruit d’un véritable effort de groupe et nous sommes ravis de vous dévoiler ce que nous vous avons concocté ! Que vous suiviez Aloy depuis Horizon Zero Dawn ou que vous découvriez tout juste ce monde incroyable, nous souhaitons célébrer avec vous cette étape et avons hâte de connaître vos moments préférés et vos réactions.”

Une bande-annonce pour Horizon : Forbidden West