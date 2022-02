PlayStation State of Play : Sony annonce un épisode spécial consacré à Gran Turismo 7

Une séquence de gameplay totalement inédite pour Gran Turismo 7 de Polyphony Digital dans l'émission PlayStation State of Play.

Plus d’un mois avant sa sortie sur PS5 et PS4, le studio japonais Polyphony Digital va montrer les nouveautés de Gran Turismo 7 avec du gameplay d’ici le 2 février prochain à l’occasion d’un nouveau PlayStation State of Play sur Twitch et YouTube : “Nous avons hâte de vous faire découvrir plus de 30 minutes de nouvelles images et informations“. Certains fans s’attendant à une annonce officielle ou du teasing pour un mode lié à la réalité virtuelle vu que le PlayStation VR 2 devrait arriver dans le courant de l’année.

Gran Turismo 7 takes center stage in an all-new State of Play, arriving Wednesday at 2pm Pacific: https://t.co/Yo0Iq8udFH pic.twitter.com/F3ASOpmpeQ — PlayStation (@PlayStation) January 31, 2022

Par ailleurs, un avertissement est adressé aux streameurs et créateurs de contenus du monde entier : “Veuillez noter que cette diffusion pourrait comprendre des marques déposées (musique sous licence) que PlayStation ne contrôle pas. Nous accueillons avec joie nos merveilleux co-steamers et créateurs, mais des accords de licence en dehors de notre contrôle pourraient interférer avec les co-streams ou les archives sous forme de VOD de cette diffusion. Si vous souhaitez enregistrer cette diffusion en tant que VOD pour créer des vidéos récapitulatives ou republier des clips ou extraits de la diffusion, nous vous conseillons de retirer toute musique déposée.”

Gran Turismo 7 – Find Your Line

Laissez-vous emporter par les sensations de la route dans GT7 avec les gâchettes adaptatives de la DualSense ainsi que le son 3D et des images époustouflantes grâce à la puissance de la PS5.