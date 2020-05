PlayStation State of Play : Sony annonce un épisode spécial consacré à Ghost of Tsushima

La nouvelle licence de Sucker Punch sur PS4 va se dévoiler plus en détail à travers plusieurs vidéos de gameplay dès demain avec l'émission PlayStation State of Play.

Ghost of Tsushima du studio américain Sucker Punch sera la star du nouveau PlayStation State of Play de Sony Interactive Entertainment. A partir du 14 mai prochain à 22h sur Twitch et YouTube, les joueurs du monde entier vont pouvoir découvrir des séquences de gameplay de la dernière exclusivité de la PS4 pendant pas moins de 18 minutes. De l’exploration, des combats et bien d’autres choses encore seront présentés dans cet épisode spécial de l’émission de SIE.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQb Tune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeH — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

Pour éviter que certaines personnes s’enflamment ou s’imaginent des choses invraisemblables, l’éditeur japonais Sony précise bien que son émission se focalisera uniquement sur Ghost of Tsushima (sortie prévue pour le 17 juillet prochain) : “Ce nouveau PlayStation State of Play ne contiendra aucune information sur la PS5, ni aucune autre nouvelle fracassante, il sera uniquement consacré au nouveau jeu en monde ouvert de Sucker Punch.”

La bande-annonce japonaise de Ghost of Tsushima