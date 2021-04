PlayStation State of Play : Ratchet & Clank Rift Apart et des jeux indépendants seront sous les feux des projecteurs

Sony annonce la tenue d'un nouveau PlayStation State of Play dédié à la PS5 en fin de semaine.

Comme à l’accoutumée, l’éditeur japonais Sony est transparent sur le contenu de sa nouvelle présentation et met fin à d’éventuels fantasmes de certains fans : “Rendez-vous ce jeudi à 23h pour un nouveau State of Play présentant plus de 15 minutes de gameplay inédit du Ratchet & Clank sur PS5 ainsi que des mises à jour sur plusieurs titres indépendants à venir…”

State of Play returns this Thursday with riveting new #RatchetPS5 footage and insight from @insomniacgames: https://t.co/f0IEfDfrNw pic.twitter.com/gKPbhcmfZ3 — PlayStation (@PlayStation) April 26, 2021

PlayStation State of Play d’avril 2021