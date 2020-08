PlayStation State of Play : les nouveautés PS5, PS4 et PS VR de Sony

De nombreux titres PS5, PS4 et PS VR se sont montrés lors du PlayStation State of Play du mois d’août.

Sid Shuman, le directeur de la communication sur les contenus de PlayStation, fait le point sur la nouvelle prise de parole de Sony : “Notre nouveau State of Play visait principalement à informer les joueurs sur des jeux PS5, PS4 et PS VR, en commençant par Crash Bandicoot 4 pour s’achever sur le jeu de combat épique Godfall“. Comme prévu, il ne fallait pas s’attendre à une conférence aussi ambitieuse que l’événement PS5 – The Future of Gaming. Il s’agissait simplement de présenter certains tiers et indépendants qui vont enrichir le catalogue de la PS4 pour sa fin de vie et celui de la PS5, sans oublier le PlayStation VR qui doit se relancer avant le PS VR 2. A noter que le constructeur japonais devrait bientôt annoncer une nouvelle conférence pour sa nouvelle console.

Toutes les annonces PS5, PS4 et PS VR du PlayStation State of Play

Crash Bandicoot 4 – It’s About Time : “Dans la trilogie originale, Crash et Coco enfilaient parfois des costumes pour se fondre dans leur environnement et leur époque. Toys for Bob ont allié le plaisir d’apporter des changements cosmétiques à Crash et Coco avec le challenge de gagner des gemmes et d’accomplir des tâches spécifiques. Crash et Coco ont maintenant des dizaines de dizaines de costumes et tenues farfelues à porter au cours de leurs aventures. Le mode N. verted est l’ultime épreuve de ce nouvel opus si les joueurs arrivent à 100% de complétion. Il reprend le concept du mode miroir et du déphasage et va encore plus loin. Il ne s’agit pas que d’un changement de perspective. Lorsque vous jouez dans ce mode, vous serez peut-être dans une dimension où vous devrez projeter de la peinture pour dévoiler le chemin ou suivre le rythme d’une bobine de film qui accélère le gameplay à mesure qu’elle fait défiler des images à l’écran. Enfin, en plus de Neo Cortex, il sera possible de jouer à des niveaux entiers et des histoires alternatives avec Dingodile. Si Cortex transforme ses ennemis en plateformes et en masses gélatineuses avec son blaster, Dingodile fait preuve de moins de… finesse. Il a abandonné son lance-flamme pour un canon à vide, grâce auquel il peut aspirer les barils de TNT et les lancer avec précision pour faire sauter tout ce qui l’empêche de rentrer chez lui. Son seul objectif est de venger son malheureux restaurant et il sera heureux de reprendre sa retraite une fois que vous l’aurez aidé (les détenteurs d’une console PlayStation recevront deux ensembles de skins supplémentaires)” – Sortie prévue pour le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox One. Les versions PS5 et Xbox Series X arriveront d’ici la fin de l’année

Hitman 3 VR : “De la scène d’introduction à couper le souffle sur un gratte-ciel de Dubaï à la dernière mission de campagne de Hitman 3 et la conclusion épique de la trilogie, vous pourrez vivre l’intégralité de l’aventure à la première personne. Si Hitman 3 marque la fin de la trilogie, ce n’est que le début de la licence en VR. Ainsi, tous les lieux de la trilogie World of Assassination seront jouables en réalité virtuelle” – Sortie prévue pour janvier 2021 sur PS5 et PS4 (nécessite le PlayStation VR)

Braid Anniversary Edition : “Depuis la sortie de l’opus original en 2008, de nombreuses choses ont changé. Le jeu tournait alors en 720p. Une haute résolution, à l’époque. Pourtant, si vous l’affichez aujourd’hui sur un téléviseur 4K, l’image apparaîtra totalement floue ! Par conséquent, nous avons chargé son graphiste original de repeindre ses graphismes à la main. Et nous ne nous contentons pas de recolorer chacune des images une par une. Nous en profitons également pour réinventer certaines zones afin de renforcer leur caractère unique. Grâce à la puissance supérieure des machines d’aujourd’hui, nous avons aussi pu ajouter des animations au personnage pour rendre ses déplacements plus fluides et plus réactifs. Et enfin, nous repassons sur l’ensemble du jeu afin d’en peaufiner les moindres détails. Nous retravaillons par ailleurs les sons du jeu dans le but de les rendre plus riches et plus clairs. Pour mieux vous rendre compte du travail accompli, vous aurez à tout moment la possibilité d’alterner entre l’ancienne et la nouvelle version du jeu. Pour couronner le tout, nous avons décidé d’ajouter des commentaires de nos développeurs. Nous vous parlerons donc de programmation, d’illustration, de conception, d’histoire et de bien d’autres choses, en intégrant des liens vers des portails dans le jeu afin de vous permettre de visiter les niveaux correspondant aux concepts abordés” – Sortie prévue pour 2021 sur PS5 et PS4

The Pathless : “Le but de cette aventure atypique en monde ouvert est de trouver sa propre voie pour progresser. Quoi de mieux qu’un monde ouvert pour approfondir ces thèmes et cette expérience ? Il n’y a pas de voyage rapide, pas de carte et pas de game over. Ces éléments communs fonctionnent à merveille dans de nombreux jeux, mais ils ont tendance à vous sortir de l’univers pour vous rappeler que vous jouez à un jeu, et cela ne nous convenait pas. L’immersion dans l’atmosphère, cela a été le point de départ d’une aventure longue de plusieurs années à la recherche de nouvelles façons de résoudre les problèmes habituellement réglés par ces mécaniques. Les déplacements fluides et dynamiques sont au cœur de The Pathless. La Chasseresse se déplace rapidement, bondissant à vive allure à travers la forêt. Vous pouvez remplir votre jauge de vitesse en tirant sur des talismans (des cibles flottantes éthérées, éparpillées dans votre environnement). Enchaînez les tirs pour conserver votre vitesse, et obtenez un mini boost à chaque tir réussi. Cette mécanique d’action perpétuelle, extrêmement satisfaisante, vous permet de communier avec votre environnement. Une fois dans le rythme, cela peut même prendre une dimension méditative” – Sortie prévue dans le courant de l’année sur PS5, PS4 et PC

Spelunky 2 : “Le monde de ce jeu est plus vaste et plus connecté que celui du premier volet. Le temps nécessaire pour le terminer, en revanche, n’a pas tellement augmenté. Votre périple sera cependant plus dense et plus varié, et vous aurez bien plus de choses à faire lorsque vous vous aventurerez dans les grottes. Le temps nécessaire pour le terminer, en revanche, n’a pas tellement augmenté. Votre périple sera cependant plus dense et plus varié, et vous aurez bien plus de choses à faire lorsque vous vous aventurerez dans les grottes. S’il y aura plus de choses à voir et à faire, vous aurez également plus de chances de trouver un style de jeu qui vous convient. Au cours de votre exploration du monde, lorsque vous éclaircirez ses mystères, vous bâtirez une communauté composée d’anciens et de nouveaux personnages, qui vous aideront dans votre aventure, la rendant plus riche et plus interconnectée” – Sortie prévue pour le 15 septembre prochain sur PS4 et PC

Genshin Impact : “Dès cet automne, vous retrouverez une sélection de plus de 20 personnages uniques (de nombreux autres les rejoindront). Vous pourrez au choix contrôler votre groupe entier en solo ou vous allier à trois autres joueurs en coop pour encore plus de coordination, plus de réactions élémentaires et plus de défis à relever. Et pour ce faire… le cross-play sera intégralement pris en charge sur plusieurs plateformes. Vous pourrez librement constituer une équipe de 4 personnages et assortir leurs capacités élémentaires. En cours de combat, vous aurez la possibilité de combiner différents effets élémentaires et de provoquer de puissantes réactions (comme en cours de chimie, mais en plus spectaculaire). Nous voulions créer un jeu qui incarne l’esprit de la découverte et de l’expérimentation. Plus vous en saurez sur les éléments et plus vous les utiliserez à votre avantage, plus vous serez récompensés dans votre aventure. Dans le monde de Teyvat, vous contrôlez sept éléments naturels, à savoir Pyro, Hydro, Electro, Anemo, et Dendro, pour ne citer qu’eux. Grâce à des reliques spéciales appelées Visions, vos personnages sont dotés de puissantes capacités qui vous permettront de combattre de redoutables ennemis et d’interagir avec votre environnement” – Sortie prévue dès cet automne sur PS4, PC et smartphones

Aeon Must Die! : “Vous incarnez le nouvel hôte d’Aeon, l’empereur symbiotique de l’univers, récemment détrôné. Après une lutte intense pour le contrôle de votre corps, Aeon et vous devez entreprendre un violent voyage à travers les étoiles. Si Aeon ne cherche qu’à se venger, votre but est de sauver le dernier représentant de votre espèce. Le jeu est un pastiche de films cultes comme Mad Max et Yojimbo, avec des influences plus modernes telles que Gurren Lagann. Accompagné d’Aeon et de votre moto consciente, il vous faudra négocier, affronter et/ou trahir quatre factions rivales et leurs généraux. Votre seul moyen d’atteindre votre objectif est l’armure indestructible d’Aeon. Vous avez bien lu, l’armure est indestructible, vous ne pouvez donc pas mourir (en tout cas, pas au sens classique). Vous devrez combiner des attaques normales et des attaques spéciales pour envoyer vos ennemis dans l’oubli. Les attaques normales font chauffer Aeon, tandis que les attaques spéciales, bien que dévastatrices, le refroidissent. Faites surchauffer Aeon et vous serez libre d’utiliser autant d’attaques spéciales que vous le voulez sans que cela ne cause de refroidissement, mais le moindre coup signera votre perte. Refroidissez-le trop, et Aeon, épuisé, ne pourra plus utiliser d’attaques spéciales et mourra au premier coup reçu” – Sortie prévue avant la fin de l’année sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC

Anno Mutationem : “Vous jouez Ann, une femme surpuissante et solitaire, aidée par son amie hackeuse Ayane. Vous commencerez le jeu en mode exploration, et pourrez jouer comme dans votre RPG préféré. Baladez-vous en 3D, parlez aux PNJs, interagissez avec l’environnement… Pas la peine de vous presser, ce monde est le vôtre. Lorsque vous arriverez à la partie suivante, le jeu passera en toute fluidité au mode combat en 2D. C’est dans ce mode qu’Ann dégainera ses épées et ses canons pour des affrontements mortellement rythmés. Doubles sauts, esquives et écrasements bien placés sont au cœur des combats, qui se déroulent comme ceux de vos jeux d’action en 2D préférés, plates-formes et boss gigantesques inclus” – Sortie prévue sur PS4 d’ici la fin de l’année

Bugsnax : “Vous explorerez l’île de Snaktooth, ferez connaissance avec le reste des Grumpuses, des sortes de marionnettes poilues en possession d’indices sur l’énigmatique disparition d’Elizabert Megafig. Chacun de ces personnages bien différents aura une histoire à vous raconter. Il vous faudra tout de même réussir à les persuader de vous parler, le plus souvent en les aidant à attraper leur Bugsnax préféré, car oui, ils les mangent. Ce n’est qu’une fois le ventre bien rempli qu’ils accepteront de s’ouvrir à vous. Vous apprendrez alors ce que sont ces curieuses créatures appelées Bugsnax, et découvrirez pourquoi chaque grumpus a décidé de prendre part à l’expédition de Lizbert” – Sortie prévue pour la fin de l’année sur PS5, PS4 et PC (Epic Games Store)

Vader Immortal A Star Wars VR Series : “Une expérience en trois actes se déroulant sur Mustafar, une planète de lave abritant la forteresse de Dark Vador. Durant votre séjour sur Mustafar, vous parcourrez cet édifice, découvrirez d’antiques secrets dissimulés sous la surface de la planète et apprendrez à maîtriser la Force” – Sortie prévue pour le 25 août prochain sur PS4 (nécessite le PlayStation VR)

Control – Extension EMA : “Explorez le Secteur des investigations, jusqu’alors condamné, percez le mystère de Bright Falls et affrontez une menace inédite avec une nouvelle forme d’arme de service. Que signifie EMA ? C’est l’abréviation d’Événement du Monde Altéré, un phénomène qui survient lorsqu’une force surnaturelle pénètre notre monde. Parfois, l’EMA est mineur et passe inaperçu. D’autres fois, il peut provoquer des catastrophes. À l’origine, le Secteur des investigations était chargé de la gestion des dossiers EMA les plus dangereux du Bureau Fédéral de Control, ainsi que de l’archivage des preuves… jusqu’à ce que les choses tournent mal et que le secteur soit condamné. Une mise à jour gratuite pour tous les détenteurs de Control est également prévue en août, comprenant une nouvelle amélioration de capacité, de nouvelles options fonctionnelles et des points de contrôle supplémentaires dans les missions de campagne les plus difficiles.” – Sortie prévue pour le 27 août prochain sur PS4, Xbox One et PC

Auto Chess : “Affrontez vos adversaires dans un jeu de combat stratégique automatique. Élaborez votre stratégie et déployez la meilleure armée de pièces d’échecs afin de vaincre les autres joueurs du salon. Constituez votre équipe en choisissant vos pièces dans un pool commun avant d’entrer dans la phase de combat et de les voir s’affronter automatiquement. Chaque partie vous opposera à sept autres joueurs contre lesquels vous devrez défendre votre échiquier. Pour vaincre votre adversaire, vous devrez constituer l’équipe la plus efficace. En plus de leur niveau d’étoiles, vos pièces font également l’objet de synergies de classe et de race. Utiliser des pièces d’une même classe ou race active la synergie correspondante et les renforce. À mesure que d’autres pièces entreront sur le champ de bataille, vous pourrez même cumuler les synergies et créer une équipe unique de pièces d’échecs” – Sortie prévue pour fin octobre prochain sur PS4

The Pedestrian : “Un jeu de plateforme-réflexion en 2,5D basé sur le système de signalisation public. Vous contrôlez un personnage en 2D dans un environnement en 3D et devez progresser dans les niveaux en réarrangeant et en reliant des panneaux de signalisation” – Sortie prévue pour janvier 2021 sur PS4

Hood Outlaws & Legends : “Un jeu multijoueur qui mêle combat, infiltration et stratégie. Vous constituez une équipe de hors-la-loi pour tenter de dérober les trésors d’un gouvernement oppressif dénommé l’État dans une variante sombre et réaliste de la légende de Robin des Bois. Cette nouvelle licence se présente sous la forme d’un JcJcE opposant deux équipes de quatre joueurs qui tenteront de voler le même trésor dans un environnement peuplé de gardes ennemis contrôlés par l’IA. Votre objectif principal sera de vous emparer d’un coffre au trésor dans une forteresse de l’État. Pour le localiser et le subtiliser, vous devrez coopérer et élaborer une stratégie. L’univers de notre jeu se veut réaliste, avec des interactions et des réactions plausibles. Les coffres sont lourds et doivent être transportés. Les armes sont limitées à ce que vous pouvez porter, trouver ou prendre à vos ennemis abattus. Les bruits attirent l’attention à la fois des gardes de l’IA et des joueurs rivaux. Les combats sont violents et mortels. La discrétion est donc l’approche à privilégier” – Sortie prévue pour 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC

Temtem : “Une épopée massivement multijoueur qui vous amènera à collectionner des créatures au cours d’une aventure en équipe sur un Archipel aéroporté enchanteur. Vous pourrez à loisir capturer tous les Temtem, défier d’autres dresseurs, personnaliser votre maison ou rejoindre l’aventure d’un ami pour une expérience 100 % coopérative. Les combats seront en 2 contre 2, avec peu d’éléments aléatoires dans les attaques afin de faire la part belle à la stratégie. Plutôt que de reposer sur un système de points classique, les attaques consomment une certaine quantité d’endurance en fonction de leur puissance. Si vous épuisez l’endurance de votre Temtem, il subit des dégâts de fatigue. Ce système permet de tout miser sur une attaque finale quand l’occasion se présente de porter un coup de grâce à votre adversaire ! Ne voyagez plus en solitaire avec vos créatures ! L’Archipel aéroporté est un monde totalement en ligne. Temtem reprend des fonctionnalités d’autres MMO pour les intégrer à sa campagne scénarisée. Discutez, faites des échanges ou battez-vous avec les joueurs que vous croisez au cours de votre périple. Le monde en ligne de Temtem déborde de possibilités ! Rejoignez un club, combattez pour conquérir des dojos ou accomplissez des quêtes hebdomadaires pour obtenir des récompenses et peut-être des Tems rares” – Sortie prévue pour 2021 sur PS5, PS4, Xbox One et Nintendo Switch