PlayStation State of Play : les nouveautés PS5 et PS4 seront à l’honneur

Des informations et des aperçus inédits de dix jeux à venir sur PS5 et PS4 seront diffusés dans le nouveau numéro de l'émission PlayStation State of Play.

Sony indique qu’une nouvelle série d’annonces et d’extraits pour des jeux PS5 et PS4 (jeux tiers et titres indépendants, mais pas que) aura lieu ce jeudi 25 février à 23h via le premier PlayStation State of Play de l’année en direct sur les plateformes Twitch et YouTube : “L’émission durera environ une trentaine de minutes. Nous sommes impatients d’entendre vos retours ! Ah, et une petite précision s’impose… aucune annonce commerciale ou relative au matériel PlayStation ne sera faite. Nous souhaitons mettre l’accent sur les superbes jeux qui sortiront dans les mois à venir.”

