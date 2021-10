PlayStation State of Play : des annonces et des mises à jour pour des jeux éditeurs tiers

Un nouveau PlayStation State of Play est planifié pour le 27 octobre prochain à 23h sur les plateformes Twitch et YouTube. Celui-ci se focalisera sur des aperçus de jeux éditeurs tiers déjà dévoilés par le passé, mais proposera également quelques révélations inédites des partenaires de Sony Interactive Entertainment. L’événement devrait durer environ 20 minutes.

