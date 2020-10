PlayStation State of Play : découvrez l’interface de la PS5, une expérience utilisateur de nouvelle génération

Sony dévoile un premier aperçu de l'interface PS5 avec un épisode spécial de l'émission PlayStation State of Play.

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, détaille l’interface de la PS5 : “Entièrement centrée sur le joueur, elle a été pensée pour vous fournir une véritable expérience de nouvelle génération, renforçant l’immersion et vous connectant à des jeux exceptionnels ainsi qu’à une communauté de joueurs passionnés. Nous pensons que votre temps de jeu est précieux et doit être enrichissant, et toutes les nouvelles fonctionnalités que nous vous proposons sont nées de cette idée et de cette vision. La nouvelle expérience utilisateur offre des fonctionnalités inédites spécialement conçues pour rendre vos expériences de jeu plus divertissantes, attrayantes, personnalisées et sociales (…) Nous avons entièrement reconstruit l’écosystème logiciel entre la console et le réseau, de façon à vous offrir une expérience de nouvelle génération authentique. Résultat, la navigation dans l’interface, le passage d’un jeu à l’autre et l’accès à des parties en ligne s’effectuent en un instant. Nous estimons que moins vous passez de temps à interagir avec le système, plus vous avez de temps à consacrer à vos jeux. Notez également qu’il s’agit d’un environnement de pré-production. Il se peut donc que nous apportions encore de légères modifications, mais vous avez déjà une petite idée de ce qui vous attend au lancement de la PS5 en novembre prochain.”

Les fonctionnalités de l’interface de la PS5