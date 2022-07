PlayStation Stars, un programme de fidélité totalement gratuit pour gagner des récompenses

Prévu pour le courant de l'année, PlayStation Stars permettra d'obtenir des récompenses via des campagnes et l'obtention de certains trophées.

Grace Chen, vice-présidente de la publicité réseau, de la fidélisation et des produits dérivés sous licence chez Sony Interactive Entertainment, présente le programme de fidélité PlayStation Stars pour les joueurs sur PS5 et PS4 : “Vous pourrez vous inscrire gratuitement dès sa sortie cette année. Une fois que vous aurez effectué votre inscription, vous obtiendrez des récompenses en menant à bien toute une variété de campagnes et d’activités. Pour obtenir la récompense de la campagne Monthly Check-In (Connexion mensuelle), il vous suffit de jouer à n’importe quel jeu. Dans d’autres campagnes, vous devrez remporter des tournois, gagner des trophées spécifiques ou même être le premier joueur de votre fuseau horaire à obtenir le trophée de platine pour un titre phare. Toutes les personnes inscrites auront la possibilité de remporter des points de fidélité. Les membres pourront alors échanger ces points contre les articles d’un catalogue pouvant comporter des fonds pour le porte-monnaie PSN et certains produits du PlayStation Store. Les abonnés PlayStation Plus remporteront automatiquement des points pour leurs achats sur le PlayStation Store.”

Avec PlayStation Stars, Sony proposera également des objets de collection (aucun rapport avec les NFT) aussi variés que la gamme de produits et de franchises de la société : “Il peut s’agir de représentations numériques d’objets appréciés des fans de l’univers PlayStation, comme des figurines de personnages emblématiques de jeux ou d’autres formes de divertissement, mais également de périphériques célébrant l’Histoire et les innovations de Sony. Il y aura toujours un nouvel objet de collection à gagner, un objet ultra rare à convoiter ou quelque chose de surprenant à collectionner pour le plaisir. Nous espérons que ce nouveau programme vous rappellera de bons souvenirs de vos jeux, tout en vous donnant envie de découvrir ce que PlayStation vous réserve, avec des commémorations des ères vidéoludiques que nous avons créées ensemble, de nouveaux chemins à arpenter et des célébrations internationales réunissant les joueurs. Ce n’est que le début pour PlayStation Stars, et le programme continuera d’évoluer au fil du temps. Nous effectuons actuellement des tests préliminaires sur ce programme avant son lancement prévu cette année lors de déploiements échelonnés.“