PlayStation Stars : les récompenses du programme de fidélité

Les objets virtuels à collectionner du PlayStation Stars seront liés au vaste héritage de Sony.

Avec le programme de fidélité PlayStation Stars, les joueurs sur PS5 et PS4 pourront obtenir des récompenses sous forme d’objets virtuels à collectionner rendant hommage à la marque PlayStation ou bien des produits électroniques de la multinationale japonaise Sony comme une scène avec Punto (le gondolier de Ape Escape 2), la PS3, la PocketStation, Toro et Kuro fêtant un anniversaire, la Chord Machine ou encore Polygon Man.

Grace Chen, vice-présidente de la publicité réseau, de la fidélisation et des produits dérivés sous licence chez Sony Interactive Entertainment, déclare :

Créés spécialement pour PlayStation Stars, ces objets virtuels à collectionner sont une exclusivité de notre programme de fidélité. Certains d’entre eux pourront être offerts pour marquer des activités passées, des succès ou encore l’acquisition de certains articles. À l’image des produits qu’ils représentent ou de l’effort nécessaire à leur obtention, certains objets de collections sont plus rares que d’autres. Vous pourrez exposer vos objets de collection dans une vitrine virtuelle accessible sur l’application PlayStation App, que vous pourrez choisir d’afficher sur votre profil PSN pour partager votre collection avec vos amis. Si nous prévoyons différentes façons d’obtenir des objets de collection, la principale consistera à mener à bien des campagnes.

Les campagnes du PlayStation Stars

Afin de mettre la main sur ces fameux objets virtuels à collectionner qui ne sont pas des NFT, les joueurs devront participer à des campagnes.

Dans l’une de nos toutes premières campagnes, “Appuyez sur Play – 1994”, les membres du programme de fidélité PlayStation Stars devront lancer des jeux correspondant à des indices musicaux. Ceux qui réussiront recevront un objet de collection spécial.

PlayStation Stars fera ses débuts dans le courant du mois de septembre

Le programme de fidélité PlayStation Stars sera déployé sur l’application PlayStation App (et sur console ultérieurement) d’ici les prochaines semaines en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud. L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe suivront par la suite.