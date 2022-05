PlayStation s’invite au Hellfest 2022

Sony Interactive Entertainment annonce un partenariat avec le Hellfest pour promouvoir la marque PlayStation durant l'édition 2022 du festival de musique français spécialisé dans les musiques extrêmes.

Le Hellfest 2022 proposera sept jours de festival sur deux week-ends du 17 au 26 juin prochain avec plus de 350 groupes et artistes : “Légendes du métal, pépites de l’underground et valeurs sûres se mélangent pour offrir aux festivaliers la crème des musiques extrêmes“. Dix pass d’une journée sont à gagner jusqu’au 24 mai via les réseaux sociaux de PlayStation. Pour ce faire, les joueurs doivent partager sur Twitter des screenshots d’un maximum de trophées déverrouillés parmi une liste de cinq (“Kotallo aidé” – Horizon Forbidden West, “Look d’enfer !” – Gran Turismo 7, “Destruction en vue” – Ratchet & Clank : Rift Apart, “Au carrefour des possibilités” – Demon’s Souls et “Boule de démolition” – Destruction AllStars) avec le #TryHardChallenges et en taguant @PlayStationFR.

Le programme PlayStation au Hellfest 2022